ندوة حول الاستدامة بالمتاحف والتراث العمراني

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جمعية التراث العمراني في الدولة، بمناسبة «عام الاستدامة 2023»، وبالتنسيق مع هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، ومؤسسة التراث في المملكة العربية السعودية، ندوة افتراضية عبر منصة زوم بعنوان «الاستدامة في التراث العمراني والمتاحف»، افتتحت بكلمة من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤسس ورئيس مؤسسة التراث في المملكة، رحب فيها بالحضور، وأكد على أهمية الحفاظ على التراث العمراني، والجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال في السعودية وحسب خطة المملكة 2030.

ثم قدمت إيما ناردي، رئيسة المجلس الدولي للمتاحف، كلمة تعريفية بالمجلس الدولي للمتاحف (الآيكوم)، والذي يضم في عضويته أكثر من 50 ألف عضو من المتخصصين في المتاحف من كافة أنحاء العالم، وعرفت بدور المجلس في دعم المتاحف وتطويرها. وأعقب ذلك كلمة للمهندس رشاد محمد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني، تحدث فيها عن الاستدامة في التراث العمراني، معرفاً بمعنى كلمة ومفهوم الاستدامة، والأهداف الاستراتيجية للاستدامة، والتي وضعتها الأمم المتحدة هدفاً للتحقيق حتى عام 2030، ومن ثم عرج على أهم عناصر الاستدامة في التراث العمراني وانعكاس ذلك على العمارة الحديثة.

وأخيراً، قدم المهندس أحمد محمود آل حرم، عضو المكتب التنفيذي للآيكوم الدولي، ونائب رئيس جمعية التراث العمراني، محاضرة بعنوان «الاستدامة في المتاحف». وأدار الندوة المهندس بدر محمد آل علي، مدير قسم الآثار في بلدية دبي، وعضو مجلس إدارة جمعية التراث العمراني.