دبي أوبرا.. «بيت الثقافات» ومركز متجدد للإبداع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي أوبرا، أبرز مراكز الفنون الأدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمركز الفني المتميز في الشرق الأوسط، عن أبرز فعاليات موسمي الخريف والشتاء 2023، مع أكثر من 15 عرضاً استثنائياً تستضيفها دبي أوبرا على خشبة مسرحها الأيقوني في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، ستسهم في جذب المزيد من عشاق الفنون الأدائية من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع توجهات دبي أوبرا في الحرص على التميز والإبداع والتنوع والشمولية لترسيخ مكانتها كمنارة للفنون الأدائية في الشرق الأوسط. وذلك من خلال الالتزام بأعلى المعايير الدولية وبناء هوية أصيلة، حيث تقدم أوبرا دبي نفسها على أنها «بيت الثقافات» الأيقوني، ومركز متجدد للإبداع والابتكار، ومنصة تلتقي وتندمج فيها اللغات والثقافات من جميع أنحاء العالم، لتقدم تجربة فريدة لا تُنسى لكل الجمهور.

وقال الدكتور باولو بتروشيلي، مدير دبي أوبرا: «مهمتنا أن نجمع ونلهم المجتمع في دبي، حيث نعمل في دبي أوبرا على الاحتفاء بثقافات العالم، ونهدف من خلال الفنون المتميزة، إلى بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية، وأن تكون دبي أوبرا في طليعة المشهد الثقافي العالمي».

بحيرة البجع

وتستضيف دبي أوبرا في سبتمبر، عرض بحيرة البجع، حيث يقدم الباليه الوطني المجري ودار الأوبرا المجرية قصة الحب والسحر الخالدة في دبي على مدار ثلاثة أيام 9 و10 و11 سبتمبر المقبل. كما تستضيف دبي أوبرا «مدام بترفلاي»، وذلك يومي 12 و13 سبتمبر.

وتحتضن دبي أوبرا عرض «جيلبرتو جيل»، في أمسية خلابة في يوم 29 سبتمبر القادم، مع أداء فريد للأسطورة جيلبرتو جيل الذي سيقدم حفلاً مع عائلته الموسيقية الموهوبة في جولة الوداع على خشبة مسرح دبي أوبرا.

عروض متميزة

وتقدم دبي أوبرا عروضاً متميزة في شهر أكتوبر، في مقدمتها عرض لديفيد غاريت، يوم 26 أكتوبر، حيث يضرب عازف الكمان، الشهير، موعداً لجمهور دبي أوبرا ليصطحبهم في رحلة موسيقية مع ألبومه الجديد «ICONIC».

وأما كيني غاريت، فيحط الرحال بدبي أوبرا مع «أصوات من الأجداد»، هو عنوان ألبومه الأخير الذي سيقدم مقطوعات آسرة منه يوم 28 أكتوبر.

وأما في شهر نوفمبر، فسيكون جمهور دبي أوبرا على موعد مع العمل المسرحي التراجيدي «ماكبث Macbeth». وسيكون هذا العرض الفني في أيام 3 و4 و5 نوفمبر القادم.

وهناك أيضاً، عرض موسيقي لـعلي سيثي، الذي يتميز بصوته الدافئ وقدرته على المزج بين الموسيقى الباكستانية الكلاسيكية والمعاصرة، إذ يأخذ الحضور في رحلة موسيقية تتخطى الحدود، ذلك في الـ 11 من نوفمبر المقبل. كما سيحظى جمهور دبي أوبرا، بفرصة متابعة العرض الموسيقي «جيثرو تول Jethro Tull»: في الـ 24 من نوفمبر المقبل.

ألق خاص

وفي شهر ديسمبر، تسستضيف دبي أوبرا، العرض المسرحي العالمي «سلافاس سناو شار»: «Slava›s SNOWSHOW»، في أيام 8 و9 و10 ديسمبر القادم، حيث يحط الرحال فيها للمرة الأولى.

كما تستضيف العرض الفني «تيناريوين Tinariwen» في 12 ديسمبر القادم، حيث يمزج العرض بين الإيقاعات الموسيقية الأفريقية التقليدية والألحان المفعمة بالحياة.

وسيكون مسرح دبي أوبرا كامل العدد وبألق خاص، مع حفل ماتيو بوتشيلي، 21 ديسمبر القادم.