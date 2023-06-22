«سي إن إن»: موسيقى الـ «هيب هوب» في دبي تشهد ازدهاراً كبيراً

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أكدت قناة «سي إن إن» الأمريكية أن موسيقى الـ «هيب هوب» في دبي تشهد ازدهاراً كبيراً وسريعاً لاسيما في السنوات الأخيرة، وأن المدينة غدت موطناً لمجموعة من الفنانين العالميين.

وأضاءت القناة الإخبارية في تقريرها على أحد نجوم هذا النوع الفني، وهو مغني الراب الصومالي مصطفى إسماعيل المعروف باسم «فريك»، الذي ولد ونشأ في دبي، وتعد أغنياته متأثرة إلى حد كبير بالمجتمع المحلي وبتراثه العريق.

ثقافة شعبية

وكان الفنان قد حقق أكثر من مليون مشاهدة على فيديو أغنيته «ولا كلمة» في عام 2020، والتي تأخذ محتواها من الثقافة الشعبية الشائعة كشرب «الكرك مع الشلة» وغيره، وقد شارك بعد نمو شعبيته في جولات عدة في الخارج، مؤدياً في عروض ضمت أمثال مغنيي الراب الأمريكيين «فيوتشر» و«غوتشي ماين» وفرقة «وو تانغ كلان».

قصة وأشخاص

وقال إسماعيل لـ «سي إن إن»: «توجد ثقافة مميزة هنا، وهنالك قصص لترويها وأشخاص مثلي نشأوا في هذه البلاد، ممن يريدون سماع قصة طفل نشأ في دبي، لافتاً إلى وجود عدد كبير من المعجبين خصوصاً بموسيقى «الهيب هوب» لا سيما ذي المحتوى العربي، وأن كل مدينة لديها صوتها الخاص».

ومع كلمات عربية وإيقاع موسيقى الـ «هيب هوب»، تعد موسيقى إسماعيل جزءاً من المشهد الموسيقي الواعد في دبي، وفق «سي إن إن»، حيث كانت شعبية الفنان تلهم مواهب شابة لا سيما مع تعزيز مشهد الـ «هيب هوب» في عام 2022 بإطلاق «تسجيلات جي إكس آر» التي تمثل 14 فناناً مقيماً في الإمارات من بينهم إسماعيل، ومنصة «راب دي إكس بي» التي أطلقت أخيراً ألبومها الأول الذي يضم بعضاً من مغنّي الراب الرائدين في الإمارات.

وأعرب إسماعيل عن اعتقاده أن مشهد موسيقى الـ «هيب هوب» آخذ في النمو بدبي، مضيفاً لـ «سي إن إن»: «لو شاهدت مشهد الهيب هوب في دبي قبل 10 سنوات والآن، فإن هناك فرقاً شاسعاً بل إن المشهد سيصبح أكثر تطوراً، وأنا متحمس للأمر».

ومع زيادة شعبية «هيب هوب» باللغة العربية في المنطقة، كان فنانون آخرون يتركون تأثيراً مهماً على المشهد الموسيقي، وفق «سي إن إن»، ومع وجود منصة ومهرجانات وشركة تسجيل الآن، تشكل تلك التطورات مجرد بداية مشهد الـ «هيب هوب» المزدهر في دبي.