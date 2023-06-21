«صندوق الوطن» يعزز الهوية عبر 9 مشروعات إماراتية أدبية

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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قام صندوق الوطن بتوقيع عقود مع عدد من الكتّاب الإماراتيين لإنتاج أعمال إبداعية تتعلق بتعزيز الهوية الوطنية، وذلك ضمن مشروع الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية، الذي أطلقه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن في ديسمبر الماضي، إذ تقدم عدد كبير من الكتاب بمشاريع إبداعية تتعلق بتعزيز الهوية الوطنية.

أهداف

وتم عرض المشاريع على لجنة متخصصة شكلها الصندوق خصيصاً لهذا العرض، لتقييم الأعمال، وبحسب توصيات اللجنة تم اختيار 9 أعمال متنوعة، تتحقق فيها أهداف المشروع التي تركز على 3 عناصر رئيسة، تتعلق جميعها بتعزيز الهوية الوطنية وهي القيم الإماراتية واللغة العربية، والتراث والتاريخ والرموز الوطنية، والمواطنة الصالحة والتلاحم المجتمعي، وتستهدف الأطفال والناشئة والكبار، وذلك ضمن المرحلة الأولى، على أن تتبعها مراحل تالية في الفترة المقبلة.

وأكد ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن أن التوقيع مع 9 كتاب إماراتيين، يأتي تطبيقاً عملياً لتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك التي أطلقها في ملتقى الإنتاج الإبداعي في الهوية الوطنية، بالتعاون مع مبدعي الإمارات لتقديم إنتاجات معرفية يمكنها إثراء المحتوى المعرفي للهوية الوطنية، بإبداعات متجددة تتعلق بقيم وعناصر الهوية الوطنية كالمواطنة والانتماء والتاريخ والرموز الوطنية واللغة العربية، موضحاً أن صندوق الوطن حريص على التعاون مع كبار الكتاب والمفكرين والناشرين والمبدعين، للاستفادة من طاقاتهم الإبداعية من أجل تحقيق أهداف الصندوق في كل ما يتعلق بالهوية الوطنية، إضافة إلى اهتمام الصندوق برعاية ودعم مبدعي الإمارات.

عناوين

وعن أهم الأعمال التي سيتم إصدارها ونشرها في المرحلة الأولى قال القرقاوي إن جميع الأعمال التي تم اختيارها، لمبدعين ومبدعات إماراتيين، ومنها كتاب عن «قوة وتميز الإمارات في المجالات العلمية والحضارية والقفزات التاريخية التي تحققت» للكاتبة شيماء المرزوقي، وكتاب «قصة رسائل السميح» للكاتبين عدنان الطنيجي وفايزة المباركي، وقصة «صياد اللؤلؤ» للكاتبة ميثاء الخياط، وقصة مصورة «خيوط الشمس وخيوط القمر» لنادية النجار، وقصة «غافة الشهبانة» لنورة الخوري، وكتاب عالم دوت كوم للكاتبة حمدة البلوشي، وكتاب واقع الإمارات ورسالتها للعالم للكاتبة شيماء المرزوقي، وكتاب «الإمارات حكاية وطن» لعائشة المهيري.

ومن جانبهم عبر الكتاب المشاركون في المرحلة الأولى من المشروع، عن اعتزازهم الكبير بالمشاركة في مشروع صندوق الوطن الذي يهدف لتعزيز الهوية الوطنية بإنتاج معرفي يلائم فئات المجتمع كافة ويقدم طرحاً جديداً يستمد طاقته من أقوال وأفعال زايد الخير، ومن الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، مشيدين بجهود صندوق الوطن وعلى رأسه معالي الشيخ نهيان بن مبارك، والتي تستهدف الارتقاء بشباب الوطن وتمكينهم، وتعزيز الهوية الوطنية لدى فئات المجتمع كافة، باحتسابها رسالة نبيلة لا بد للجميع من المشاركة فيها ودعمها.