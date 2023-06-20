صيف دبي يزهو بألوان وإبداع الثقافات

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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قصص مثيرة سيتناقلها محبو الفنون هذا الصيف عن معارض دبي الفنية، مع استقبال المدينة مجموعة من المبدعين في مجال الرسم والتصوير والنحت وصنع المجسمات وغيره، ما يتيح لزوارها وسكانها الاستمتاع بباقة متنوعة من الأعمال على مدار الموسم وحتى شهر سبتمبر.

تجربة تفاعلية

ومن أهم معارض هذا الصيف وفق دليل «تايم أوت دبي»، معرض فنان الشارع البريطاني، بانكسي، الذي تم تمديده مرات عدة بسبب الشعبية التي يحظى بها الفنان. المعرض المقام في مسرح الفن الرقمي في سوق مدينة جميرا ويستمر حتى 30 يونيو الجاري. يدخل زوار المعرض على مدى 30 دقيقة في تجربة فريدة تفاعلية بزاوية 360 درجة مع أكثر من 50 عملاً للفنان.

وفي مجال التصوير، يقام في السركال أفنيو معرض للفنانة لمياء قرقاش حتى 21 يوليو المقبل برعاية صوفي مايوكو أرني. ويضم المعرض وعنوانه «إسثموس» مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تعرض التجربة الإنسانية من خلال اختبار التصاميم.

مرايا عتيقة

كما يقام في السركال أفنيو معرض قطع فنية تتمحور حول المرايا للفنان الإيطالي جيامبيرو رومانو، وسيستمر حتى 17 سبتمبر المقبل بعنوان «هش، تعامل معها بحرص». ويشتهر الفنان باستخدامه المرايا ذات الإطارات العتيقة في إيجاد فن حديث.

تساؤلات وجودية

وفي مركز جميل للفنون يقام معرض فردي للفنان الياباني، تسويوشي هيساكادو، بعنوان «الوجود اللطيف» يستمر حتى 24 سبتمبر المقبل، وهذا هو الظهور الأول للفنان في الشرق الأوسط ويطرح من خلال عمله الفني متعدد الأشكال تساؤلات عن الزمان والمكان. وفي السركال أفنيو معرض بعنوان «أعمال مختارة» للفنان التشكيلي الفلسطيني نبيل العناني يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، والمعرض عبارة عن رسومات تظهر مناظر فلسطين الطبيعية.

تصورات جديدة

وفي مركز دبي المالي العالمي، تعرض هذا الصيف 70 قطعة من الفنون حتى 23 سبتمبر الجاري، ومعرض النحت «حكايات تحت البوابة»، هو في نسخته الثانية، وتهدف أعمال العديد من الفنانين المختلفين فيه، بمن في ذلك، انتونيو سينيوريني ومايكل انجلو باستياني، إلى تشجيع الناس على توسيع آفاق عقولهم على تصورات جديدة وتحدي حدودهم.

ويقام في مركز جميل للفنون، معرض للفنانة سارة صادق بعنوان «سينتهي بهم الأمر في الوديان»، ويستمر حتى 20 أغسطس المقبل في سلسلة حديثة تستوحي خلالها الفنانة الإلهام من ألعاب الفيديو والخيال العلمي وموسيقى الراب الفرنسية لتمثيل التحديات التي يواجهها الشباب.