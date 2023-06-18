الشارقة تهدي جامعة هانكوك المعجم التاريخي للغة العربية

المصدر: سيئول - البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قدم أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، المجموعة الكاملة من المجلدات الصادرة لـ«المعجم التاريخي للغة العربية» إلى معهد الدراسات العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، ليكون هدية الشارقة إلى القراء والباحثين والمهتمين في دراسة المنطقة العربية، وتاريخ لغتها وآدابها وفنونها القديمة والمعاصرة.

جاء ذلك خلال زيارة لمقر الجامعة الكورية التي تأسست في عام 1954 بالعاصمة سيئول، بالتزامن مع احتفاء «معرض سيئول الدولي للكتاب» بالشارقة ضيف شرف دورته الـ65، التقى خلالها العامري عدداً من رؤساء الكليات والمعاهد في الجامعة.

حيث ناقش مع يو دال سونغ، مدير الجامعة ورئيس قسم الدراسات الفارسية، وكيم إن-تشول، المدير السابق للجامعة، والبروفيسورة نبيلة يون كيون، رئيسة قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، أهمية اللغة العربية وجهود إمارة الشارقة، ومبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة في نشر النتاج المعرفي وإيصاله إلى أكبر عدد من المهتمين باللغة العربية.

قيمة

ونقل العامري تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى رئيس جامعة هانكوك، وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في معهد الدراسات العربية، وأهدى العامري النسخة المترجمة للغة الكورية من كتاب صاحب السمو حاكم الشارقة «سرد الذات» لمكتبة المعهد والمركز، في إضافة معرفية للمراجع البحثية، التي تضمها الجامعة حول الثقافة العربية ومنطقة الخليج العربي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

إذ يروي الكتاب قصة حياة حاكم الشارقة والأحداث التاريخية، التي شهدها منذ طفولته حتى سبعينيات القرن الماضي؛ وتأخذ القارئ في رحلة تعرفه على الواقع الإماراتي والخليجي والعربي، وتظهر له المنعطفات والتحديات والإنجازات، التي مرت بها إمارة الشارقة والمنطقة بأسرها.

مكانة وتقدير

من جانبه، توجه مدير الجامعة يو دال سونغ بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على إهداء الجامعة المعجم التاريخي للغة العربية، مشيراً إلى أنها تعد إضافة نوعية لمصادر الاطلاع والبحث في تاريخ وراهن اللغة العربية، وتشكل فرصة ثمينة أمام المتخصصين الكوريين في تعميق معرفة الثقافة الآسيوية بهوية الثقافة العربية بصورة عامة.

مشيداً بدور الشارقة وتأثيره في مد جسور التواصل بين الثقافة الإماراتية والعربية ومختلف حضارات العالم، معتبراً أنها تمثل نموذجاً للمدن الرائدة في الاستثمار في الثقافة وتكريس قوة الكتاب في بناء المجتمعات، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

بدورها أكدت نبيلة يون كيون أن الشارقة تمثل بالنسبة لكوريا الجنوبية وللعاملين في الشأن الثقافي والأكاديمي العاصمة الحقيقية والأولى للثقافة العربية، مشيرة إلى أنها تمثل وجهة لكل من يريد التعرف والتعمق في تاريخ الثقافة العربية وجماليتها وفنونها وآدابها، وقالت:

بحكم تخصصي في الدراسات الشرق أوسطية والعربية فقد زرت الشارقة مرات عديدة، وتفاجأت بحجم الاهتمام، الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالثقافة وباللغة العربية، إذ وجدت أن سموه يوظف اللغة العربية وسيلة حوار مركزية ليس على المستوى العربي، وحسب، وإنما على المستوى العالمي، ولا يتوقف عن دعم المؤسسات المعنية بها في مختلف بلدان العالم.

نموذج عالمي

قالت البروفيسورة نبيلة يون كيون: إن الشارقة، بما تمتلكه من معاهد وجامعات ومكتبات، لا تتوقف عن العمل للنهوض بالثقافة وتقديمها مساحة حوار بناء وتواصلاً مثمراً مع حضارات العالم، وتمثل نموذجاً عالمياً لعواصم المعرفة والإنتاج الإبداعي، وخير دليل على ذلك الهدية، التي تقدمها اليوم لمكتبة مركز الدراسات العربية في جامعة هانكوك المتمثلة في (المعجم التاريخي للغة العربية).