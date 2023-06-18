فنون في دبي.. إبداعات تنبض بالاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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يحفل معرض الفنانة الهندية، أنورادها «التعايش والإبداع من أجل الاستدامة»، بباقة روائع فنية، تروي تميز حكايات الإبداع وهو يتناهى مع قيم الاستدامة، ويكرسها، ويصون البيئة بشتى مفرداتها، كما يتضمن جلسة نقاشية يشارك فيها أهم الفنانين والمتخصصين، من الإمارات وشتى الدول، محورها موضوعة المعرض، التي تشكل ثيماته محاور بارزة في توجهات الفنانة الإبداعية.

سيشارك في جلسة المعرض، الذي ينطلق بعد غد، في مركز دبي الدولي للفنون في جميرا 1، وتنظمه وتستضيفه «آي دبليو إس العربية»، الفنان الإماراتي الرائد عبد القادر الريس، وياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، وخليل عبد الواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة».

وفي مناسبة تنظيم المعرض، أكدت أنورادها، سعادتها الكبيرة في تنظيم هذا المعرض في دبي، وإعجابها الكبير بالبرامج النوعية الركيزية التي تنظمها الإمارات، في سبيل جعل الإبداع بصنوفه كافة، معززاً لأطر الاستدامة وتوجهاتها. ولفتت إلى أن معرضها يترجم ويحاكي هذا التوجه، الذي يمثل قيمة حيوية للإنسانية كافة.

وتابعت: «إن الأعمال التي يتضمنها المعرض، تشكل سياقات حيوية للدمج بين روح الفن وعوالم الاستدامة، فهي تسلط الضوء على قضايا البيئة، وتحفز جميع أفراد المجتمع لصونها، واتخاذ المبادرات، وإطلاق الجهود والفعاليات المثمرة في سبيل الإسهام بجهود حفظ المناخ.

وتحفيز كل من يشاهد هذه اللوحات لاتخاذ خطوات عملية نحو مستقبل مستدام، وأظن أن هذا المعرض يمثل مواكبة حقيقة لتوجهات وخطط التنمية الفردية في دولة الإمارات، والتي تقوم دوماً، على أساس ثابت، عنوانه وجوهره الاستدامة وحفظ مقدرات الطبيعة.