نكهات القهوة في دبي.. حكايات ساحرة

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أكد موقع «بيرفكت ديلي غراند» البريطاني المتخصص بالقهوة، أن دبي أحد الأسواق الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط، وأن الإمارة على مدى السنوات الأخيرة رسخت مكانتها مركزاً عالمياً مبتكراً للقهوة المختصة في المنطقة.

وقال الموقع إن دبي مركز تجاري عالمي للقهوة؛ كونها بوابة للشركات، وسوقاً جذاباً لدخول العلامات التجارية التي تتطلع إلى التوسع عالمياً، مشيراً إلى أن الإمارة ستلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ثقافة القهوة المختصة في الشرق الأوسط.

نمو مذهل

ووفقاً للموقع، يشهد سوق القهوة المختصة نمواً سريعاً مذهلاً، حيث لعبت دبي دوراً أساسياً في ريادة هذا القطاع بفضل نموها الاقتصادي السريع وأعداد المختصين الكبير في الإمارة، مع تصاعد عدد الشركات المختصة بالقهوة والتي تتطلع للاستثمار في دبي.

وقالت المستشارة ومحترفة القهوة في دبي، كليا جنكويرا، في حديث مع «بيرفكت ديلي غراند»: إن المنطقة تمتاز بأقدم ثقافة قهوة في العالم.

حيث لا تزال القهوة تحظى بأهمية كبيرة اجتماعية وثقافية في الشرق الأوسط. وهذا أيضاً ما أكدته أيضاً الرئيس التنفيذي لـ «كوفي انترناشونال»، نوران الباناي، بطلة بطولة باريستا الإمارات 2023، بقولها إن القهوة هي غالباً عنصر أساسي في العديد من المنازل في منطقة الشرق الأوسط.

ثقافة غنية

وأكد موقع «بيرفكت ديلي غراند» أن دبي تشكل نقطة محورية في نمو سوق القهوة في العالم، إذ افتتحت العديد من العلامات التجارية الكبيرة للقهوة متاجر في الإمارة . ثم في السنوات العشرين الأخيرة تحديداً، شهد العالم تدفق علامات تجارية للقهوة المختصة محلياً ومن الخارج تنطلق من دبي.

عن ذلك، قالت كليا جنكويرا: «في أوائل القرن الواحد والعشرين كانت بعض أهم المحامص الأساسية والمقاهي، قد ساعدت في تمهيد الطريق لمزيد من شركات القهوة المختصة في المنطقة».

بدورها، قالت نوران الباناي إن «سوق القهوة المختصة في دبي بدأ في التوسع حقاً أوائل عام 2014، وفي البداية كان موجهاً بشكل أكبر نحو المثقفين المهتمين بالقهوة المختصة والمهتمين باستكشاف تشكيلات ونكهات مختلفة».

دور رئيس

وتشير بيانات قطاع تسجيل الأعمال التجارية والتراخيص في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفق الموقع، إلى وجود نحو 615 شركة تعمل بمجال تجارة القهوة في دبي، وإلى زيادة إجمالي عدد الرخص في مجال تجارة البُن بـ148 % عام 2021 مقارنةً بعام 2020، ما يدل على مؤشر قوي على النمو.

وفقاً للموقع الذي لفت أيضاً إلى أنه منذ افتتاح مركز دبي للسلع المتعددة ونمو سوق القهوة المختصة استضافت الإمارة عدة مناسبات بارزة خاصة بالصناعة، عززت دور دبي المحوري في سوق القهوة المختصة في الشرق الأوسط، وأبرزها «عالم القهوة - دبي» الذي جمع الآلاف من المشاركين.