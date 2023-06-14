ثقافات الشعوب تروي في الإمارات قصص تناغمها وجمالياتها

المصدر: دبي – البيان

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تحضر أشكال تميّز وجمال حضارات العالم وثقافاته العديدة في سياقات تناغم وسحر تنوع فريد، بينما تتجلى في أشكالها وعناصرها الكثيرة، في دولة الإمارات العربية المتنوعة، ضمن جميع الميادين، بدءاً من فعاليات الفكر والفن التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب، ومروراً ببرامج المؤسسات والهيئات المحلية، مثل هيئة الثقافة والفنون في دبي، ودائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، وغيرهما من الهيئات الرسمية الأخرى، ومن ثم وصولاً إلى مبادرات وجهود المؤسسات والمراكز الثقافية الأخرى البانورامية، علاوة على غاليريهات ومعارض فنون الرسم وورش الكتابة والرقص، وكذلك فنون الضيافة والفلكلور والموسيقى والمعمار، وتقاليد المائدة وأشكال الإقامة والترفيه، التي تجمع بين الاتجاهات العصرية الممتزجة بنكهات وصنوف الحضارات العالمية كافة.

ألفة وسير

ومن اللافت في الصدد، أنه تجد جميع المؤسسات والجهات العالمية في حضورها في دبي وأبوظبي وبقية مدن إمارات الدولة، في هذا التوجه، ألق تناغم خاصاً مع روحية مدن الدولة تتآلف فيه حكايات المكان وجواهر الثقافات والحضارات والشعوب العالمية بأنواعها.. لتبدع في هذا المضمار الحضاري العصري العالمي مترجمة ملامح ملونة بمفردات الثقافات العالمية وبنكهات وأذواق ملامح النتاج الإبداعي الفني والثقافي، لنجد في كل محطة وجانب حياتي في المضمار، حكاية من حكايات حضارات المعمورة متجلية وهي تعانق روعتها وتعرف بتقاليد الضيافة وتكوينات ثقافة الطعام وألوان الطهو المتنوعة التي تنتمي إلى شتى المجتمعات، ذلك بموازاة طقوس المائدة وتقاليدها ومكوناتها، وكذا مراعاة ركائز الاستدامة في الطهو واستخدام الأواني. ونلحظ أن مهرجان دبي للمأكولات يتبدى في هذا الخصوص، حافلاً بموائد ومبادرات كثيرة تجسد توليفة تناغم وتكامل تقاليد الضيافة العالمية لتعكس لقاء الحضارات والإبداع في فنون الضيافة، على أرض المدينة. ك

ما يلمس الناس، من أبناء الإمارات والمقيمين والزوار، هذه الحقائق في زياراتهم وإقاماتهم في الفنادق الفخمة وفي مجموعات من المطاعم الغنية، ومن بين ذلك تثري تجربة الإقامة في ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات، شغف الرفاهية بطابع الفخامة، حيث بمقدور المقيم أن يكتشف عالماً من الفخامة التي لا مثيل لها مع باقة الأجنحة الثرية بألوان الثقافات، والمعطرة بألوان التراث المحلي والعالمي، حيث تم تصميم كل التفاصيل بدقة لتتجاوز التوقعات، وليعيش كل فرد، من أي ثقافة كان، تجربة تجعله يختبر رفاهية وإقامة نادرتين تزينهما الرعاية بتفاصيل الضيافة والانتعاش ومرونة مواعيد تسجيل الوصول والمغادرة لتناسب احتياجات الجميع، وهذا طبعاً مع وسائل الراحة الفاخرة في الأجنحة التي تقدم مثالاً للراحة والرقي، والحجز الانتقائي ذي الأولوية في مطاعم الفندق الرائعة التي تشكل رحلات في رحاب قصص الطهي، مع إقامة مجانية لا مثيل لها لما يصل إلى طفلين (أقل من 12 عاماً)، وتذاكر مخفضة لياس باركس لمغامرات مثيرة على بعد لحظات فقط من المنتجع، إضافة إلى الدخول المجاني، إلى قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي، وانتقالات مجانية إلى المعالم الثقافية مثل قصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي، وجاليريا مول، بالإضافة إلى الوصول إلى نادي ريكسي للأطفال ونادي المراهقين والنادي الرياضي الحصري لأطفالك لاستكشاف عالم من الإثارة.

إن ريكسوس بريميموم، يأخذ رواده في ارتحالات ثقافات نوعية، ويعرفهم على ألوان الضيافة العالمية، وثقافات الطهي في كل منها، كما يجعل الأطفال ينغمسون ومعه جميع الأعمار، في مزايا رحلات ترفيهية، عابقة بمفردات الحضارات.

وهو ما يجسده أيضاً، ريكسوس جزيرة المارينا بأبوظبي، الذي يحاكي تلك القصة بطابع فخامة لا يضاهى، خاصة أنه يوفر رفاهية من الطراز الأرفع عالمياً، مع أجواء إقامة فريدة ومتميزة، خاصة في عروض وباقات أيام عيد الأضحى، مع أفخر الأطباق العالمية والعربية، وألوان الموسيقى والترفيه والديكورات الفريدة والمسابح الفخمة، ذلك مع أجمل الإطلالات الساحرة، في ظل الإطلالات الساحرة على المرسى أو أفق المدينة من راحة غرف مجهزة بأناقة خاصة.

سحر لا يغيب

وأما في فندق هايدي في دبي، فللحكاية بريق خاص ملون برونق دانة الدنيا، حيث يغفو الفندق على ضفاف قناة دبي وينسج ألحان ثقافات وتقاليد ضيافة عامرة بالمتعة والدهشة والبهجة، إذ تجد هايدي بذا مقصداً لمحبي الترفيه الفريد والراغبين بتوفير فرصة ترفيه في أحضان الطبيعة وبين تنوع حضاري وثقافي واسع، حيث يضم كافة ثقافات المعمورة، خاصة في ظل ديكوراته البديعة التي تناسب شتى الأذواق، وأيضاً مطاعمه التي تعد من بين الأعلى في مستوى التميّز عالمياً، حيث تضم خدمات لا تضاهى وعلى رأسها مطعم «كاتسويا الياباني»، في أجواء تقاليد ضيافة يابانية فريدة، وعبق لا مثيل له، إذ أعلن تقديم تجربة برانش كويشمبو أيام السبت.

ويعد المطعم، الوجهة المفضلة للمشاهير، وهو يعتني في تقديم أشهى تجارب المأكولات الأصيلة في دبي، مع طاقم عمله الذي يجمع بين يوتشي، خبير السوشي في المطعم، والحرفية العالية لبافيل نيجاي، رئيس الطهاة. ويوفر المطعم لضيوفه تجربة برانش استثنائية مع إطلالة خلابة على برج خليفة وقناة دبي.

كما يحرص كاتسويا على تقديم أطباق استثنائية ترضي أذواق عشاق الطعام اللذيذ بما يعكس الجوهر الحقيقي لكلمة كويشمبو التي تعني محب الطعام باللغة اليابانية، مع تشكيلة متنوعة من أطايب المطبخ الياباني التي تلبي تفضيلات الجميع، على وقع الأنغام الموسيقية الحية لمنسقة الأغاني ميا والألحان الجميلة لعازف الساكسفون، وسط أجواء رائعة تغني تجربة الضيوف.

وممّا تتضمنه قائمة الأطباق المميزة: طبق طماطم بونزو سيفيتشي المنعشة، المزيج المثالي بين الطماطم الغنية بالحمضيات والمأكولات البحرية الطازجة؛ ولفائف كاتسويا المميزة بتوليفة فريدة من النكهات، وياكيتوري، أسياخ الدجاج المشوية بمهارة عالية، ونودلز ياكيسوبا الغني بنكهة أومامي الشهية، بالإضافة إلى طبق ماشروم بوب المفضّل لدى ضيوف المطعم، والمكوّن من مزيج فريد من نكهات الفطر العطري مع الأرز اللذيذ. وتكتمل التجربة مع تشكيلة مختارة من الحلويات اليابانية اللذيذة التي تغني تجربة الضيوف بنكهاتها المتنوعة.

على مسافة قريبة من كاتسويا، سيختبر ساكن المدينة وزائرها، أجواء صيف إيطاليا ولذة أطباقها وفنونها وحكاياتها، في رحاب مطعم «بيلكانتو» مع قائمته الجديدة التي تمثل رحلة طهي تعدنا بتجربة عامرة بالنكهات النابضة بالحياة والذكريات المبهجة، إذ صُنع كل طبق في القائمة بعناية من قبل رئيس الطهاة فابريزيو لوزينتي باستخدام أجود المكونات الموسمية الطازجة، حيث يعرض كل طبق منهجه الخيالي واهتمامه الدقيق بالتفاصيل، ويدعو الضيوف إلى الانغماس في مجموعة متنوعة من الإبداعات المرحة والأنيقة التي تنسق بخبرة بين النكهات والقوام بطرق غير عادية. ومن بين ذلك، برانزينو سيلفاجيو في سيفيتشي (وايلد سي باس سيفيتشي)

التي تزين العشاء في القائمة الصيفية وأيضاً «Seabass Ceviche»، ليمثلا مزيجاً آسراً من القاروص البري وإشراق البطيخ المنعش والبصل الأحمر النابض بالحياة والكزبرة العطرية، بجانب المعكرونة مع طبق«Spaghetti Bottarga»، الذي يجسد تجربة لا غنى عنها، مسكونة بنكهة خليط بين الثوم والفلفل الحار والمحار والبوتارجا، إلى جانب: «كاتالانا دي أستيس» و«لوبيستر كاتالانيا» وغيرهما.. وهناك الكركند العصاري مصحوباً بخضراوات متقنة بشكل مثالي وفاكهة فاكهة العاطفة، و(تارتار التونة ذات الزعانف الزرقاء مع صلصة Ponzu، وأوراق الشيشو، والأفوكادو وشراب الخيار، وسلطة الكابوريا والكافيار في بيلكانتو. وأما بالنسبة للحوم، فهناك «فيليه لحم الضان الطري»: Lamb Fillet with Carrots and Black Garlic «الذي يمثل تحفة طهي حقيقية، مع النكهات الغنية للجزر والثوم الأسود، مما يخلق مزيجاً متناغماً يسعد الذوق مع كل قضمة.

وأيضاً الـ: Il Lampone (التوت)، Il Limone Della Costiera Amalfitana (الليمون)، وLa Ciliegia (الكرز).

تنويع ومتعة

ويبقى لتجربة فن الشواء الياباني في مطعم «روباطا» في سيزرس بالاس دبي، رونقاً لا يضاهى، حيث نتعرف على أنماط طعام «أوماكاسِه» الفريدة من نوعها، ويتم استخدام أفضل المكونات اليابانية وأفضل الأسماك المختارة من أكبر سوق للأسماك في اليابان، سوق تويوسو (المعروف سابقاً باسم تسوكيجي). ويقدم «روباطا» أيضاً أطعمة «أوماكاسِه» ومجموعة مختارة، هي الأكثر حصرية في الإمارات العربية المتحدة من مشروبات فريدة، وما يتوج ذلك مشهد تناول الطعام بجلسات المطعم في موقعه وإطلالاته في دبي، والتي تقترن جلساتها بقائمة طعام تعتبر من الأكثر تميزاً في العالم، وقائمة مشروبات حصرية مع تصاميم حديثة للموائد وأدواتها.

وأما كلمة «روباطا» التي يتسمى بها المطعم فهي اختصار لـ«روباطا يكي» والتي تعني باللغة اليابانية «الطبخ بجانب الموقد»، وهو أسلوب طهي فريد من نوعه على طراز الشواء يجمع بين الفحم الساخن ومدفأة مفتوحة مسطحة تسمى شواية الموقد. ويتيح المطعم تجربة قائمة «أوماكاسِه يكينيكو» الأولى في دبي بتقنية «يكينيكو» اليابانية الأصيلة من قِبل كبير طهاة «يكينيكو»، الشف كنيتشي أوساطو، وهو طاهٍ حائز على عدة جوائز ويتمتع بخبرة 30 عاماً في مطاعم «يكينيكو» اليابانية الراقية.

إضافة إلى وجبة «شابو شابو هوت سبوت» اليابانية الأصيلة باستخدام لحم البقر كوبِه ووجبة «تمبورا» اليابانية التقليدية والأصيلة، وقائمة الشواء على الفحم. وقد عمل الشف «تاتسورو ميتسوياسو» من اليابان جنباً إلى جنب مع «كنيتشي» كبير طهاة السوشي، وشغل منصب الطاهي في «سوشي كيمورا»، وهو مطعم حائز على جائزة ونجمة ميشلان في سنغافورة. ولا تقتصر أطباق «روباطا» فقط على وجبات السوشي الأصلية، بل يقدم أيضاً السوشي المشوي بالفحم مع لمسة من اللهب.

وتوجد أيضاً قائمة الطعام انتقائية مليئة بالأصناف، وأحد الأطباق المميزة: أرز «نودوغورو» المشوي على الفحم المصنوع من أغلى الأسماك في اليابان والمشهور بنكهته اللذيذة والحلوة قليلاً. يستخدم «روباطا» فقط أفضل أنواع «نودوغورو» المسمى «بنيهيطومي».

ويتمتع طهاة «روباطا» بالخبرة في استخدام حواسهم لمراقبة زمن الشواء والارتفاع بدقة نظراً لأنه لا يمكن التحكم في درجات حرارة الطهي، لدرجة أن هذا يوصف بأنه نوع من الفن بسبب المهارة والتقنية اللازمة لإعداد الطعام بشكل مثالي. ويقدم مطعم «روباطا» الوجبات الطازجة مباشرة من موقد الشواء بأعلى تصنيف في العالم للحم البقر كوبِه A5 (معتمد عند الدرجة 12، وفقاً لمقياس «ماربلنغ») وتكون اللحوم طرية وشهية من الداخل مع قشرة خارجية رفيعة ومدخنة.

موسيقى وتراث

ويكتمل ويتزين المشهد في عوالم ثقافات الضيافة في دبي، مع جلسات مطعم انيتكيا اللبناني، في مركز دبي المالي العالمي، كل يوم سبت، حيث يتيح متعة اختبار أطباق المطبخ اللبناني الأصيل ضمن تجربة برانش جديدة ومميّزة، كل سبت، حيث تنتظر الضيوف أروع الأجواء الترفيهية الحيّة، والتي يحييها منسّقو الموسيقى والراقصون والفنّانون، إلى جانب تشكيلة ولا أطيب من الأطباق اللبنانية والشرقية المحضّرة على الأصول، مثل صينية اللحوم النيّة (لحم مفروم نيء، لحم متبّل)، والمقانق، والبطاطا الحرّة، وراس العصفور مع صلصة البستو، إلى جانب الدجاج المشوي وستيك ريب آي. وطبعاً لا يكتمل البرانش من دون الكنافة المشوية اللذيذة.

وأما سحر الحكاية وسرها الأثمن، فيطل مع مشهديات مطعم وأما في مطعم لا سيرين: (La Sirène )، المطعم والتراس الجديد المتسم بكونه ذا نمط حياة حضري، والذي يحضر قطعة من لبنان إلى فندق وأجنحة أفاني بالم فيو دبي، ويمثل أحدث وجهة في دبي لتناول الطعام في جلسات فريدة بعيدة عن الإطار الرسمي.

وتتميز قائمة طعام «La Sirène» بأنها مستوحاة من ثقافة المقاهي المعاصرة في بيروت وممزوجة مع مأكولات البحر الأبيض المتوسط اللذيذة. وهو يجمع في نمط ضيافته ومكونات أطباقه، بين التقاليد والحداثة، واللعب على كلاسيكيات منطقة المشرق مع بعض التطويرات الجريئة وغير المتوقعة. ونلمح فيه تركيزاً على المأكولات البحرية المذهلة.

وأما الجديد في مطعمي «أوستيريا ماريو» و«شفيلي» فإطلاقهما ورش عمل تعليمية للأطفال كل يوم أربعاء وسبت من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 9 مساءً. وفي رحابها سيتمكن الصغار من الالتحاق بفصل مدته ساعتان فيتعلمون مهارات جديدة ويجري تثقيفهم حول أمور الطبيعة والبيئة. وذلك بينما يستمتع الآباء بتناول وجبة مريحة.

كما سيستمتع الطهاة الناشئون بدروس الطهي، حيث سيتعلمون كيفية صنع البيتزا الطازجة والختشابوري، من بين أطباق أخرى لذيذة. وستكون المشاركة في دروس الطهي مجانية عندما يتناول الوالدان الوجبات بالمطعم، ويجب حجزها مسبقاً لضمان توفر أماكن.

ومن ضمن أهم مكونات قائمة الطعام المميزة لـ«أوستيريا ماريو»: البيتزا المكونة من أربعة أنواع جبنة طازجة مع الكمثرى، ثم معكرونة «ريغاطوني» بصلصة لحم الضأن الشهية، إضافة إلى ساق البط مع البطاطا الحلوة المهروسة. وأما في مطعم «شفيلي» فيه: المجاور فلديه قائمة طعام جورجية برعاية رئيسة الطهاة «ليا مردليشفيلي» التي تقدم دجاج «ستسيفي» في صلصة الثوم والجوز، وصحن كباب لحم مشكل، وسلطة جورجية مع طماطم «أوزكك» الشهيرة والطرخون.