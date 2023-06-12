هزاع بن حمدان بن زايد يكرم الفائزين بجائزة القصة المقروءة بطريقة «برايل»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان حفل تكريم الفائزين في الدورة العاشرة من جائزة القصة المقروءة بطريقة «برايل» للمكفوفين، والتي نظمتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم متمثلة في إدارة رعاية المكفوفين بالمؤسسة تحت شعار «الجميع يقرأ».

وحضر الحفل الذي أقامته المؤسسة بقاعة القرم بمركز أبوظبي للطاقة الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وناعمة عبدالرحمن المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير إدارة رعاية المكفوفين بالمؤسسة، وعدد من كبار المسؤولين. وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي عن الجائزة للمكفوفين.

وقام الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان ترافقه ناعمة عبدالرحمن المنصوري في ختام الحفل بتكريم الفائزين في الجائزة، والتي شارك فيها 113 متسابقاً من داخل الدولة وخارجها، وأسفرت نتائج المستوى الأول للمسابقة المرحلة العمرية من 6 إلى 9 سنوات وشارك فيها 16 طالباً وطالبة عن فوز الطالبة تالا أحمد حسن الأعمر من دولة فلسطين بالمركز الأول، والمركز الثاني كان من نصيب محمد الراعي سعيد الراعي من الإمارات، واحتل المركز الثالث مهرة راشد عبدالقادر المرزوقي من الإمارات.

وفي المستوى الثاني المرحلة العمرية من 10 إلى 12 عاماً شارك فيها 14 طالباً وطالبة جاء في المركز الأول إسراء علي محمد الأميري من الإمارات، والمركز الثاني مها سيف الراشدي من الإمارات، والمركز الثالث عائشة محمد غريب اليماحي من الإمارات.

وفي المستوى الثالث المرحلة العمرية من 13 إلى 15 عاماً تنافس فيها 18 طالباً وطالبة وفاز بالمركز الأول غيث محمد سالم الغفلي من الإمارات، والمركز الثاني مؤيد حاتم الجنيد من السودان، والمركز الثالث سلطان بن سعود المالكي من المملكة العربية السعودية.

وفي المستوى الرابع المرحلة العمرية من 16 إلى 18 عاماً تنافس فيها 23 طالباً وطالبة وفاز في المركز الأول خالدة حاتم الجنيد من السودان، والمركز الثاني نورة راشد المري من الإمارات، والمركز الثالث غدير إبراهيم نصيف من البحرين. وفي المستوى الخامس المرحلة العمرية من 19 وما فوق وصل عدد المتنافسين فيها 38 طالباً وطالبة وفاز بالمركز الأول سيدي محمد اصنيب من موريتانيا، والمركز الثاني شيماء سليمان المرزوقي من الإمارات، والمركز الثالث طالب راشد المري من الإمارات. ومن الفائزين من غير الناطقين باللغة العربية في المركز الأول أحمد كريم من باكستان، وفي المركز الثاني ايميلي ولشر من إيطاليا، والمركز الثالث أبيها إشفاق من باكستان.