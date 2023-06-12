المهرجان القومي للمسرح المصري يحتفي بعادل إمام

المصدر: (القاهرة - البيان)

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تصدرت صورة الفنان عادل إمام البوستر الرسمي للدورة الجديدة للمهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تنطلق فعالياتها 27 يوليو القادم وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن قررت إدارة المهرجان القومى للمسرح إطلاق دورته السادسة عشرة باسم الفنان الكبير عادل إمام، وذلك تكريماً لما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة. وأثرى عادل إمام الحياة المسرحية في مصر بعدد كبير من الأعمال، منذ بدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، حيث قدم مسرحيات: «ثورة قرية، سري جداً، أنا وهو وهي»، وبعدها توالت أعماله في المسرح ومنها: «النصابين»،«البيجامة الحمرا»، «حالة حب»، «أنا فين وأنت فين» ثم «غراميات عفيفي». وتعد مسرحية «مدرسة المشاغبين» هي النقلة الفنية والشهرة الكبيرة له.