دبي تحتضن أول عرض لـ «مجدرة حمرا» خارج لبنان

المصدر: دبي - فادية هاني

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عرضت المسرحية اللبنانية «مجدرة حمرا» لأول مرة خارج لبنان على مسرح مول الإمارات في دبي، وهي من تأليف وإخراج يحيى جابر، وبطولة منفردة للفنانة اللبنانية آنجو ريحان التي لعبت خلالها دور الشخصيات الرئيسية الثلاث في المسرحية.

وبعد خمس سنوات على عرضها ونجاحها في لبنان، تمكنت المونودراما الكوميدية «مجدرة حمرا» من أسر قلوب الجماهير في دبي والجالية اللبنانية على وجه الخصوص، حيث امتلأ المدرج بأكمله في عرض مميز وفريد رسم البهجة على وجوه الحاضرين.

وتحكي المسرحية قصة ثلاث سيدات من الجنوب اللبناني هن: مريم، وسعاد، وفطم، لكل منهن حكايتها، فمريم التي تمكنت من بينهن من إنهاء دراستها والسفر إلى فرنسا واستكمال حلمها في الكتابة والنشر، انتهى أمرها بالطلاق من زوجها بسام لرفضها الإنجاب كونها تعاني من عدم الانتماء ولا تعرف إلى أي أرض تنتمي، إلى لبنان الأم وحبيب طفولتها، أم إلى فرنسا حيث تشتاق لأجواء باريس.

والشخصية الثانية هي فطم الأرملة التي فقدت زوجها قبل عشر سنوات، لكنها تمكنت من التغلب على الفقد وأعادت إنشاء عمل زوجها وتربية أبنائها الثلاثة إلى أن كبروا وتزوجوا وبات لكل منهم حياته، إلا أنهم وبعد كل تلك التضحيات وبكل أنانية يرفضون زواج والدتهم، بل ويطالبونها بالتنازل عن كافة ممتلكاتها لهم ولأبنائهم حتى بيتها الذي تقيم فيه مقابل منحها موافقتهم على زواجها.

أما سعاد فهي الشخصية المحورية الأساسية في الحكاية، فقد تزوجت قبل أن تنهي أحلامها بإكمال دراستها وأن تصبح طبيبة، بل تزوجت برجل يفشل في حياته العملية وهي تبرر له، ويتزوج عليها وأيضاً تجد له المبررات، ويضربها ويعنفها منذ بدأ زواجهما وتحديداً في «شهر العسل» وهي لا تزال تبحث له عن مبررات لأفعاله لينتهي بها المطاف محاولة وضع السم له في أكثر أكلة يحبها وهي «المجدرة الحمرا» التي أخبرتها والدتها بأنها أقصر طريق لقلب الرجل الجنوبي، حيث تعتبر هذه الأكلة إحدى الوجبات الشهيرة في الجنوب اللبناني.

وأكد المخرج اللبناني يحيى جابر لـ «البيان» أن هذا هو العرض الأول الذي يقام خارج لبنان بعد ما يقارب الخمس سنوات على عرض المسرحية. وقال: «اخترنا دبي كأول مدينة لتقديم المسرحية خارج لبنان، ونفخر كثيراً بهذا الاختيار، فهي وجهة المبدعين العرب والعالميين، ومدينة متعددة الجنسيات والجمهور العربي فيها بشكل عام واللبناني بشكل خاص واسع وعريض، كما تتميز دبي بهويتها الفنية الخاصة ومن الجميل أن نقدم عرضنا في هذه المدينة الرائعة، وفي الحقيقة تفاجأت بالجمهور العريض الذي حضر العرض وكان ناجحاً بالفعل ويثلج الصدر».

من جهتها أكدت الفنانة آنجو ريحان أنها سعيدة جداً بالتواجد في دبي وملاقاة الجمهور في هذه المدينة المتنوعة والفريدة التي تضم جمهوراً واسعاً لبنانياً وعربياً يساهم بالفعل في انتشار العمل بشكل جيد، مؤكدة أنها تحاول من خلال أدائها إيصال الرسالة الجميلة التي كتبها يحيى جابر والتي تتمثل في نبذ العنف ضد المرأة.