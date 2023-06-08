وجد العون بطلة تحدي القراءة العربي في الأردن

المصدر: عمان - وام

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توج تحدي القراءة العربي في دورته السابعة الطالبة وجد فنطول حمد العون بطلة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد منافسة، شارك فيها 2,007,080 طالباً وطالبة من 5809 مدارس، وبإشراف 1678 مشرفاً ومشرفة.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة وجد فنطول حمد العون من الصف الحادي عشر في مدرسة صبحا الثانوية للبنات من منطقة البادية الشمالية الشرقية بلقب بطل تحدي القراءة العربي، المبادرة الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، خلال الحفل الختامي للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، الذي شهدته العاصمة الأردنية عمّان، بحضور الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشاركة سارة النعيمي مدير مكتب مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على المبادرة، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

كما جرى في الحفل تتويج سماهر السواعي بلقب المشرف المتميز من منطقة قصبة السلط التعليمية، ومدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز من منطقة قصبة إربد التعليمية بلقب المدرسة المتميزة، فيما تأهل إلى التصفيات النهائية 3 طلاب من فئة أصحاب الهمم، من مجموع 200 طالب وطالبة، شاركوا في المنافسات، وفازت باللقب الطالبة نوال محمد خضر من الصف العاشر في مدرسة أم الحيران الثانوية التابعة لمنطقة القويسمة.

العشرة الأوائل

وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية عشرة أوائل، حيث اختارت منهم لجان التحكيم الطالبة وجد فنطول حمد العون بطلة للتحدي في الدورة السابعة، وضمت قائمة العشرة الأوائل إلى جانب الطالبة الفائزة كلاً من: محمد سعيد الزامل من الصف الحادي عشر في مدرسة مخيم الزعتري ثانوي بنين التابعة لمنطقة مخيم الزعتري، وفرح سامي محمد البدر من الصف الحادي عشر في مدرسة طبريا الثانوية للبنات التابعة (منطقة قصبة إربد)، ورنيم طارق البستنجي من الصف العاشر في مدرسة خريبة السوق الأساسية (منطقة القويسمة)، وملاك خالد محمد حجات من الصف العاشر في مدرسة الرميمين الثانوية للبنات (منطقة السلط)، ومحمد براء خالد سكرية من الصف الثامن في مدارس الجامعة الأولى (منطقة الجامعة)، وصدام أحمد إبراهيم عياصرة من الصف الثالث في مدرسة الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح (منطقة جرش)، وسدرة يوسف محمد العمري من الصف الحادي عشر في مدرسة أسماء بنت أبي بكر(منطقة بني عبيد)، وحلا أحمد موسى القريوتي من الصف العاشر في جامعة الزرقاء (منطقة الزرقاء)، وشهد أسامة محمد الشرمان من الصف العاشر في مدرسة حوفا المزار الثانوية للبنات (منطقة المزار الشمالي).

هدف استراتيجي

وقال الدكتور عزمي محافظة: «تؤكد المشاركة الواسعة من طلاب وطالبات المملكة الأردنية الهاشمية في دورات تحدي القراءة العربي الاهتمام الكبير على المستويين الرسمي والمجتمعي بترسيخ مفهوم القراءة، وتشجيع التحصيل المعرفي وإثراء المشهد الثقافي، بما يعزز مكانة اللغة العربية باعتبارها وعاء للثقافة والفكر والعلوم، وهذا الهدف الاستراتيجي تشترك فيه المؤسسات الرسمية في المملكة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ولا شك في أن تحدي القراءة العربي يمثل خطوة مهمة جداً في هذا السياق».

وأضاف: «حققت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي نجاحاً كبيراً على مستوى المملكة، وقد كان للمدارس والمشرفين وجميع العاملين في المناطق التعليمية الدور المؤثر في الوصول إلى هذه النتيجة. أهنئ جميع الفائزين والمشاركين في تصفيات الدورة السابعة، كما أتوجه بالشكر إلى فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتحدي القراءة العربي على جهودهم، وإلى ذوي الطلبة، الذين دعموا ويسروا مشاركة أبنائهم في هذه المنافسة المعرفية المرموقة».

ارتفاع سنوي

من جانبها أكدت سارة النعيمي أن تحدي القراءة العربي يسجل ارتفاعاً سنوياً كبيراً في عدد المشاركين في المنافسات على مستوى الدول، ما يؤكد أن المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم أصبحت علامة فارقة في المشهد الثقافي العربي والمعرفي، وهو ما بدا واضحاً، خلال الدورة السابعة، التي سجلت أرقاماً قياسية، تمثلت بمشاركة أكثر من 24 مليوناً و800 ألف طالب وطالبة، وهذا الإنجاز الجديد تحقق من خلال التعاون والتنسيق بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والجهات المعنية في كل بلد، وقد شهدنا خلال التصفيات على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية صورة مشرقة لهذا التعاون والتكامل في الجهود.

وقالت النعيمي: «تسعدنا هذه المشاركة الواسعة من طلاب وطالبات المملكة الأردنية الهاشمية في منافسات الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، ولا بد من التنويه بالمستوى الثقافي والمعرفي، الذي أظهره المتنافسون في التصفيات النهائية. أهنئ باسم أسرة عمل مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) وتحدي القراءة العربي أبطال تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى الأردن وأولياء أمورهم، كما أتقدم بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وجميع الكوادر في المناطق التعليمية لكل ما بذلوه من جهود خلال التصفيات».

وشهدت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية، بزيادة 11 في المائة عن الدورة الماضية، حيث وصلت المشاركات إلى أكثر من 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة، يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة، وبإشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وهو المبادرة الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، وأطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 - 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وترسيخ قيم التواصل والتعارف والحوار، والانفتاح على الثقافات المختلفة.