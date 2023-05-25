«سينما الصندوق الأسود» تتألق في الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي - البيان

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يقدم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، في دورته الـ32، أكثر من 2700 فعالية متنوعة، تتراوح مواضيعها بين الثقافي والفني والتعليمي والمهني، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 28 مايو 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وزوار المعرض هذا العام على موعد مع «سينما الصندوق الأسود»، المعنية بتقديم الأفلام العربية ونشر الثقافة السينمائية، والتي تقدم برنامجاً، يضم 15 فيلماً قصيراً من العالم العربي، و7 أفلام من الجمهورية التركية؛ ضيف شرف المعرض هذا العام.

أفلام قصيرة

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بـ3 أفلام قصيرة، هي فيلم «حلم صغير»، الذي يتحدث عن امرأة شابة لديها حلم صغير بأن تسبح في البحر، فتواجه العراقيل، وتعاني لإيجاد توازن بين تحقيق حلمها، وتجنب الحكم عليها، وفيلم «عنبر»، الذي يحكي قصة حَلاق يجد نفسه في موقف مميت، عندما يكتشف أن زبونه الأول لهذا اليوم ليس كما يبدو، وفيلم «ما وراء سلمى»، الذي يروي قصة سلمى ذات الـ35 عاماً، التي تقرر تحرير نفسها من أعمال البيت، وزوجها المهمل، وابنتها البريئة، لإعادة اكتشاف أنوثتها.

سينما وأحداث

أما من المملكة العربية السعودية فسيتم عرض 3 أفلام قصيرة، هي فيلم «جوي»، الذي يتحدث عن تغير حياة 3 مراهقين إلى الأبد، بعدما تأتي السينما إلى الأحياء القديمة في جدة، وفيلم «عثمان»، الذي يحكي قصة حارس لبوابة مستشفى عام، يعيش حياته في هدوء مع ابن عمه، قبل أن توقظه الأحداث من رضاه المعتاد، وتجبره على مواجهة الواقع، وفيلم «لاهث»، الذي يروي قصة ماركو عندما يجد نفسه في متاهة بين الواقع الحقيقي، والواقع الافتراضي، بينما يسعى لمقابلة الفتاة، التي التقاها على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصص وصعاب

ومن جمهورية مصر العربية ستعرض 3 أفلام قصيرة هي فيلم «زفة»، الذي يحكي كيف ينقلب حفل زفاف رأساً على عقب، بعد انتشار شائعات بأن العريس يخطط للهروب، وفيلم «لتر بنزين»، الذي يروي قصة رجل عاطل عن العمل يذهب في رحلة بحثاً عن البنزين لسيارته، بعد ارتفاع أسعار البترول في البلاد، ليجد نفسه محملاً بالعديد من الأسئلة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الظالمة، التي وضعته في هذا المأزق أساساً، وفيلم «أبواب مكة»، الذي يتحدث عن شخصية تدعى مكة، وكيف تمكنت من أن تصبح قائدة في مجتمعها، وصنعت قصة نجاح خاصة بها، في مواجهة التهميش والصعاب، التي تواجه النساء مثلها في النوبة، هذا بالإضافة لفيلمي «قطار» و«دمي ولحمي» من تونس.

عروض متنوعة

فيما تشارك البحرين بفيلم «عروس البحر»، الذي يروي قصة امرأة شابة عليها الاختيار بين الرضوخ لإرادة الأهل والمجتمع والتقاليد، والزواج بشخص كسر أنوثتها، أو التمرد على كل ذلك، ومن الكويت يعرض «هذا العالم رائع»، كما يعرض فيلم «رحلة طويلة» من العراق، وفيلم «عبد» من الأردن.