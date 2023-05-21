وجدان أبو محمود: الإمارات تحمل شعلة الفكر والثقافة والتنوير

المصدر: دمشق – جمال الصايغ

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أكدت الأديبة السورية، وجدان أبو محمود، أن مبادرات ورؤى دولة الإمارات تبرز واحة فكر وثقافة وانفتاح وإبداع عالمنا الذي تتسيده الظلمات، إذ إنها تتصدر.

كما تصفها، كحالةِ إشراقٍ عربيّةٍ، ناهضة، مشيرة في حديثها إلى مبادراتها الحثيثة وجهودها النوعية، لدفع المشهد الثقافيّ العربيّ، في مجالاتٍ عدّةٍ، من خلال المعارض والمهرجانات والجوائز وفعاليات حفظ التراث والتشجيع على القراءة، واستقطاب المبدعين والمفكّرين والمثقّفين العرب، وتقديرهم، ونحن كسوريين نوجه لها الشّكر العميق.

«البيان» التقت الأديبة السورية، وجدان أبو محمود، ودار الحوار التالي:

تشكل القصة في مسيرتك الأدبية عنواناً لافتاً وبارزاً.. ما سبب ميلك الأكبر لهذا الصنف الأدبي.. ماذا عن سماته وجمالياته؟

القصُّ ليس صنعةً حديثةً، فالحكايات أمّ الأساطير، والتّاريخ، والأديان، والميثولوجيا، والتاريخ، وما من شكٍّ في أنَّ الإنسان الأوّل كان سارداً ماهراً لخواطره، وبشتّى الطّرق، وذلك قبل أن تتبلور اللّغة، على فمه، بشكلها المألوف، فالتّعبير عن الهواجس الذّاتيّة، حاجةٌ بشريّةٌ عليا. بشكل ما، كانت القصص هُويّتي قبل أن أتعلّم الكتابة.

ففي طفولتي الأولى، كان رسمُ المشاهد المتلاحقة، هو حيلتي لصياغة مرويّة، ناطقة، ومن المؤكّد أنّ لطقس القراءة الأسريّ، آنذاك، بالغ الأثر في نحت طريقي، فالكاتبُ هو قارئٌ جيّدٌ بالضّرورة، وفي مكنتي الجزم بأنَّ وجود الإنسان في خيالاته وأفكاره، إنّما يفوق وجوده الماديّ، الإنسان، في المحصّلة، كائنٌ مؤقّتٌ... من قصص.

تخصصت في الأساس بمجال الهندسة.. ما الذي جعلك ميالة إلى الانغماس أكثر في بحور الأدب؟

الهندسة، لديّ، لم تسبق الأدب، وإنّما رافقته، فهو الأصيل، والفطريّ، أحسبُ أنّني وجدتُ لأدوّن هذا الحدث «العالَم»، ولأخرجه، فنيّاً، على طريقتي، المرويّات والمدوّنات إثباتٌ ماديٌّ على أنَّ ذاك الذي عشناه، لم يكن وهماً، إنّها حيلتنا لمقاومة الفناء والعجز، ولزحزحة أحجار المسلّمات واليقينيّات، لهذا فقد كان أوّل ما فعلته، بعد التحاقي بالجامعة، في دمشق، هو زيارة صحيفة في سوريا، لتبدأ رحلة الكتابة في ملحقها الثّقافي، بمقالةٍ حملت عنوان «كان حلماً صغيراً».

والتي كانت مقدّمةً لسيلٍ من القصص التّالية.. جمعت قصصي المنشورة في كتابٍ، حمل عنوان «كسّارة السّكون»، وأنا لم أبلغ العشرين بعد، وفي السّنة الجامعيّة الخامسة قدّمت مجموعتي الثّانيّة إلى وزارة الثّقافة، حيث قُبلت، وطبعت تحت عنوان «شغب بازلتي»..

كنتُ مجتهدةً دراسيّاً، تخصّصتُ في البيئة والحراج، ومن ثمّ في الاستشعار عن بُعد، وتحليل الصّور الفضائيّة، وأنجزت العديد من الأبحاث والدراسات العلميّة، غير أنَّ كلّ ما في حياتي كان، بشكلٍ ما، وقيداً هائلاً لنار الكتابة.

التقاطات

هل لا تزال القصة حاضرة بقوة في المشهد الإبداعي السوري والعربي عامة...؟

القصّة على قلّة صنّاعها المهرة لم تخبُ يوماً، إذ إنّ روّاد التّفوّق الإنساني، هم النّدرة في مختلف الأزمان والعصور، ثمّ إنّ القصّة، بذاتها، عالمٌ رحيبٌ، خاصٌ، متكاملٌ، وليست درجةً في سلّم الصّعود نحو الرّواية، كما يخالُ بعضهم، القصّة فنّ الدّهشة الصّعبة، والخلاصات، والتّكثيف، والالتقاطات الذكيّة، إنّها فنُّ صيد اللّحظة الفلسفيّة، التي تلمعُ كالخلاص..ربما يخفت بريقها لكنها لن تتلاشى.

وطبعاً، لا تفوتني هنا الإشارة إلى مبادرات الإمارات النوعية في الاهتمام بالقصة وتحفيز مبدعيها، عبر ورش وجوائز كثيرة، وهذا يحسب لها في هذا الزمن .

وزن وتأثير

عن ماذا تكتبين عادة.. ما الذي يشدك إلى عوالم الإبداع الأدبي..هل أن الأمر رهن مواقف وتأثيرات محددة أم أن الكتابة عن شيء هي بمثابة مشروع مخطط ومتقن ودقيق التحضير لديك؟

الكتابة صنعة، وامتزاج الصّنعة بالشّغف العالي، هو ما ينتج صنوف الأدب الرّفيعة، تختلف التّقنية الفنيّة بين القصّة والرّواية، إلّا أنّ لهما قاسماً مشتركاً، نافراً.. أمّا عن ماذا أكتب!

فأنا محاربة، والقلم سلاحي الأوحد، يغريني فضح قباحة العالم، واستبداده، وظلمه، وبؤسه، وتغوّل وجودنا الآدميّ، وحزنه الأصيل، ويسحرني في المقابل التّجريب، وسبر البقاع المستخفية، والحفرُ، عميقاً، في النّفس البشرية، للمس وهجها، ودفئها، وتأمّل تصارع الأضداد الآبدة.

جهود ومبادرات

كيف ترين دعم دولة الإمارات للأدباء العرب وللحراك الثقافي العربي عموماً؟

يحسب لدولة الإمارات تصدّرها، كحالةِ إشراقٍ عربيّةٍ، ناهضة، تستحق الاحترام، وذلك من حيث محاولاتها الحثيثة، لدفع المشهد الثقافيّ العربيّ، في مجالاتٍ عدّةٍ، من خلال المعارض والمهرجانات والجوائز وفعاليات حفظ التراث والتشجيع على القراءة، واستقطاب المبدعين والمفكّرين والمثقّفين العرب، وتقديرهم، ونحن كسوريين ندين لها، حقيقةً، بالشّكر الكثير، ولاسيّما في زمن نكبتنا.