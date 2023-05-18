افتتاح معرض المتاحف الشخصية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

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افتتح الشيخ ماجد بن سعود المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، معرض المتاحف الشخصية، الذي نظمه المركز الإبداعي بأم القيوين اليوم احتفاء باليوم العالمي للمتاحف، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة والشباب العاملة على تعزيز ممارسات حفظ وحماية التراث الثقافي والهوية الوطنية.

شارك في المعرض أصحاب المتاحف الشخصية ومقتنيات الشباب المتخصصين والمهتمين بجمع القطع التراثية النادرة من الموروث المادي لمراحل زمنية سابقة للآباء والأجداد وحفظها، والتي شملت العملات النقدية والطوابع والرسومات النادرة والأدوات التراثية المستخدمة في الحياة اليومية سابقاً.

واطلع الشيخ ماجد بن سعود المعلا على المقتنيات التي عرضها عبدالله جاسم المطيري وهي مجموعة من العملات الثمينة التي تعود لعصر الخلافة الأموية والخلافة العباسية وما تعكسه في ذاك الوقت من دلالات ورسومات وخطوط ترمز إلى شأن الدولة الإسلامية وقوتها. كما اطلع على ما تم عرضه من سالم عبيد الشايع الذي قدم مجموعة من الطوابع البريدية التي تعود إلى منتصف السبعينيات، إضافة إلى مجموعة من المقتنيات الأخرى.