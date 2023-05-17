معارض الكتاب في الإمارات.. ملتقى ثقافات العالم

المصدر: أبوظبي - وام

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تجسد معارض الكتاب في دولة الإمارات قيمة حضارية وإنسانية تؤكد أن الثقافة فيها أصبحت تشكل هاجساً يومياً واستراتيجياً لا يقل شأناً عن جانب الإعمار والتنمية الذي أدهشت به العالم.

وتشهد الإمارات سنوياً عدة معارض رئيسية للكتاب منها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، إلى جانب معرض «بيغ باد وولف» الذي تستضيفه إمارة دبي بشكل سنوي منذ عام 2018.

ونجحت تلك المعارض في التأسيس لحالة ثقافية وإبداعية قل نظيرها في المنطقة، وباتت ملتقى خلاقاً للثقافات، خاصة بعد تحولها إلى قبلة يقصدها أهم دور النشر وأبرز الكتاب والمؤلفين في العالم، فضلاً عن ملايين الزوار، كل ذلك في ظل دعم ورعاية رسمية من الدولة التي وضعت المعرفة والفكر والثقافة ضمن أولوياتها الاستراتيجية.

برامج

البداية مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات دورته الـ 32 بمشاركة أكثر من 1,300 جهة عارضة من 90 بلداً إلى جانب مجموعة من ألمع المثقفين والأدباء والمفكرين والفنانين وكبار الناشرين العرب والعالميين.

وتحل الجمهورية التركية ضيف شرف على المعرض في دورته المقبلة ببرامج وفعاليات وندوات تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي، وسبل تعزيز الحوار بينهما.

ويحتفل الحدث أيضاً بجوائز الأدب العربي ومنح الترجمة، وهو ما يتيح المجال أمام الجمهور للقاء الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023 في إطار الجلسات الحوارية.

رؤية

تحول معرض الشارقة الدولي للكتاب خلال العقود الأربعة الماضية إلى ملتقى ثقافي عالمي يجتمع فيه الأدباء والمبدعون من كل حدب وصوب للحوار والنقاش وطرح كل ما يتعلق بالشأن الثقافي من شجون وهموم من أجل الوصول إلى رؤية مستقبلية مشتركة للثقافة الإنسانية.

وسجل المعرض إنجازاً كبيراً للثقافة العربية مع تحقيق المركز الأول بين معارض الكتب العالمية كافة، على مستوى بيع وشراء حقوق النشر في عامي 2021 و2022، متصدراً بذلك معارض كتب دولية يزيد عمرها على مئات الأعوام.

واستقطب المعرض في دورته الـ 41، التي عقدت في نوفمبر الماضي 2.17 مليون زائر من 112 دولة.

أهمية

تستضيف إمارة دبي، منذ العام 2018 معرض «بيغ باد وولف» الذي يكتسب أهمية كبيرة ضمن أفضل منصات عرض وبيع الكتب في العالم، ليس فقط لأسعاره المخفضة، بل لأنه يحرص على توفير الكتاب للجميع، ولكل الفئات والطبقات داخل المجتمع الواحد خاصة ذات الدخل المحدود.

وقدم المعرض في دورته الرابعة التي عقدت في أبريل الماضي أكثر من مليون كتاب متميز في كافة المجالات العلمية والثقافية والأدبية والفكرية بتخفيضات كبيرة وصلت إلى أكثر من 75 % من سعر الكتاب الأصلي.

وتضمن المعرض كتباً وإصدارات متنوعة خاطبت مختلف الثقافات والجنسيات، وهو ما يتناغم مع التنوع الثقافي في دبي، ويعكس نهج دولة الإمارات في تشجيع القطاعات المعرفية المختلفة .