موديلياني يلهم الأطفال في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

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يجد الكثير من الكبار والصغار صعوبة في إتقان مبادئ فن الرسم، ولا يعرفون الطرق والخطوط البسيطة التي قد تساعدهم على المضي في الرسم بسلاسة، ولا سيما عند محاولة رسم بورتريهات شخصية. هذا ما قدمته للأطفال ورشة عمل فنية، ضمن الورش التي نظمها معرض رسوم كتب الطفل في مهرجان الشارقة القرائي 2023، حيث تعرّف الأطفال على أسلوب فن رسم البورتريه الذي اشتهر به الرسام الإيطالي أميديو موديلياني.

اعتمد مدربو فن الرسم على تدريس أسلوب هذا الفنان في إنجاز البورتريه الشخصي، لبساطته وجمعه بين تأثيرات عدة اتجاهات فنية مثل الفن التكعيبي والفن الانطباعي، حيث كان الفنان موديلياني يرسم الوجوه بخطوطٍ بسيطةٍ وألوانٍ زاهيةٍ وتعابير تميل إلى تطويل ملامح الوجه والرقبة لإبراز شخصية المصور وطريقته في الرسم، بالإضافة إلى استخدام عناصر مثل الطوق والشال والزهور لإضفاء لمسة من الأناقة على الشخصيات التي رسمها.

تعلّم الأطفال بإرشادات المدربة كيفية استخدام الطباشير على الورق الأسود لرسم ملامح البورتريه الشخصي ووضع لمسات من الألوان لإضفاء حيوية على رسوماتهم، وبعد انتهاء الأطفال من رسم الخطوط الأساسية للبورتريهات قامت المدربة بتوزيع الألوان عليهم ليقوموا بتلوين ما رسموه من وجوه، وأخيراً تم وضع البورتريهات الجاهزة في إطارات خشبية، والتقط الأطفال صورة جماعية في ختام الورشة.