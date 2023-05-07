«الفرجان» يعود تحت شعار «أسرة تحب المسرح»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن إطلاق مشروعها التكاملي مسرح الفرجان 2023 تحت شعار «أسرة تحب المسرح»، حيث تهدف إلى نشر ثقافة المسرح والعرض العرائسي لجميع فئات المجتمع المحلي.

يهدف مشروع «مسرح الفرجان» إلى الكشف عن المواهب المسرحية ورعايتها عبر تقديم مجموعة من الورش التخصصية والمهارية على أيدي متخصصين في مجال المسرح والفنون، كما يساعد على احتضان إبداعات جميع فئات المجتمع من سكان ومقيمي مختلف أحياء ومدن ومناطق إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق مشرع مسرح الفرجان 2023 ضمن منصة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بحضور مديري مؤسسات ربع قرن، وعدد من المنتسبين والفنانين وممثلي وسائل الإعلام، وضيوف المهرجان القرائي، المهتمين بشؤون المسرح.

شارك في فعالية الإطلاق خبير الفنون المسرحية الدكتور عدنان سلوم، المشرف على مشروع المسرح وفنون العرض، حيث ناقش واستعرض تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه وشروط المشاركة فيه، والمتمثلة في أن يكون المشارك من سكان ومقيمي فرجان إمارة الشارقة، وأن يشكل فريقاً من أحد فرجان الإمارة، إضافة إلى ملء الاستمارة الإلكترونية، وتقديم النص المقترح لاعتماده، ويُفضل أن يكون النص مكتوباً باللغة العربية الفصحى، وأن تكون أحداثه من وقائع تاريخية أو من واقع الفريج، وتُقبل كل أشكال المسرح ومختلف الفئات العمرية.

يتم استقبال المشاركات من الآن وحتى أغسطس 2023 عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسات ربع قرن «أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات – تطوير»، يتميز المشروع بتقديم ورش تعريفية لمسرح الفرجان، ويشمل ورشة إعداد الملف مروراً بورشة توزيع المهام ثم اعتماد النص النهائي للمشاركة، مع اعتماد الفريق وإرسال ملف المشاركة، على أن يتم التدريب والتقييم من 15 سبتمبر وحتى 11 نوفمبر 2023، تمهيداً لتقديم العروض وإعلان النتائج النهائية من 12 إلى 16 ديسمبر 2023.

رصدت مؤسسة ربع قرن جوائز قيمة للبرنامج، تضم ذهبية لأفضل مسرحية مع مبلغ 8000 درهم، وفضية لثاني أفضل عرض مع مبلغ 6000 درهم، وبرونزية لثالث أفضل عرض مع مبلغ 4000 درهم، إضافة إلى جائزة أفضل (20) موهبة من منتسبي مؤسسات ربع قرن، وجائزة مالية للموهوبين من منتسبي الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، كما يتم تصنيف الجوائز لجائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل فريج متعاون، جائزة أسرة متعاونة ولمؤسسات ربع قرن فرصة للفوز في فئة أفضل مركز متعاون وأفضل إدارة متعاونة.