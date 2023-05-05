دبي تجمع نجوم التانغو الخميس المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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تحتضن دبي مهرجان التانغو السنوي بين 11 و14 مايو الجاري، حيث يشارك فيه نخبة من النجوم العالميين، ويقام هذا العام تحت رعاية سفارة الأرجنتين في الإمارات، احتفالاً بمرور 11 عاماً من النجاح.

وقال أوجستين مولينا أرامباري سفير الأرجنتين بالدولة: «يسرنا دعم مهرجان التانغو في دبي، الذي يقام للعام الحادي عشر على التوالي، فهو مناسبة رائعة لإبراز جانب من تراثنا وثقافتنا الغنية في دولة الإمارات، والتي تُمثّل مُلتقى تجتمع فيه الحضارات والثقافات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم.

نحتفل هذا العام بأحد عشر عاماً من مهرجانات التانغو في دبي، وبمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين». ووفقاً للجهة المنظمة للمهرجان، أسهمت الدورات العشر السابقة منه في تعزيز مكانة دبي على خارطة فن التانغو. وقالت مايا صليبا، أحد منظمي المهرجان:

«من الرائع أن نرى هذه المبادرة المتميزة، غير الهادفة للربح، تحقق نمواً سنوياً ملموساً، وترسخ مكانتها كفعالية محلية ودولية فريدة». ومن ضمن الفنانين المشاركين هذا العام: ماجدالينا جوتيريش وجيرمان بالايو وسيلفا ماستروتي ومارسيلو رامر وأنجي اوردونيز ونيكولاس سامبوتشيتي.