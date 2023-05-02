مكتبة محمد بن راشد في مايو.. فعاليات مميزة تحفز على القراءة والمعرفة

المصدر: دبي ــ البيان

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تستمر مكتبة محمد بن راشد في إثراء الساحة الثقافية، خلال شهر مايو الجاري، بسلسلة مميزة من الفعاليات والجلسات الحوارية والقرائية وورش العمل التعليمية والتثقيفية المميزة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتحفيز الشغف بالقراءة والارتقاء بالمعرفة والثقافة لدى جميع أفراد المجتمع وبما يدعم رؤية الخمسين عاماً المقبلة.

وتدعو المكتبة المهتمين والمثقفين وجميع أفراد الأسرة والمجتمع للمشاركة في فعالياتها الثرية والمتنوعة، التي تجمع بين القراءة والاطلاع والترفيه والتعليم، وتسهم في دعم المواهب والطاقات الإبداعية الخلّاقة في المجالات كافة.

«قهوة وكتاب»

وتستضيف مكتبة الفنون والإعلام، ضمن فعاليات «قهوة وكتاب» الشهرية، جلسة حوارية مع الكاتبة نوال الشاوي، لتسليط الضوء على محاور كتابها «عبق الحنين»، الذي يضم قصصاً لعدد من النساء في إمارة دبي، اللاتي يمثلن ثقافات وتقاليد مختلفة ومتعددة في الحياة؛ حيث يقدم الكتاب وجبة دسمة من الوصفات المتعددة التي تعكس ثقافة الطعام والوصفات ودورها في خلق وتعزيز جسور العلاقات بين الشعوب المختلفة.

وتحتضن مكتبة الأعمال ثانية جلسات «قهوة وكتاب»، التي تنظم تحت عنوان «حوار الاستدامة»، بمشاركة وحضور نخبة من المتخصصين المهتمين بالاستدامة؛ وذلك استكمالاً لجلسة «دور الشباب» في تحقيق الاستدامة، إضافة إلى مناقشة تطبيقات عملية في الاستدامة، وبما يدعم استراتيجية مكتبة محمد بن راشد لدعم فعاليات ومبادرات وأنشطة «عام الاستدامة 2023»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتستضيف الجلسة عدداً من الطلاب المتفوقين في علوم البيئة والاستدامة من جامعة زايد، من بينهم: شيخة الشعفار، وشمّا العامري، وميثا بن شفيا.

قراءة قصة

وبالتزامن مع يوم الكاتب الإماراتي، وتقديراً لإنتاج الكتَّاب والمبدعين وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج الأدبي، تنظم المكتبة الجلسة الثانية من سلسلة السهرات القرائية بمشاركة عدد من كتاب وكاتبات القصة القصيرة والرواية الإماراتيين من أصحاب الإصدار الأول أو الثاني لقراءة قصة أو أكثر من مجموعاتهم في سهرة مميزة. وتستضيف الجلسة الحوارية نخبة من الكتَّاب، تضم: سلمان الحمادي، وخالد المازمي، وعمران محمد حسين، وعائشة الظاهري، ومنة إبراهيم البدر، وموزة البلوشي، وجابر الخلصان النعيمي، وأمل النعيمي.

كما يستضيف مركز المعلومات في مكتبة محمد بن راشد جلسة حوارية للشاب الإماراتي خلفان هلال بن ظاهر المهيري، المهتم والناشط في التقنيات الذكية والتكنولوجيا الحديثة لأصحاب الهمم، وخريج برنامج إعداد قادة الابتكار في القطاع الحكومي وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، لتسليط الضوء على نشأته وطفولته وتعليمه وحياته المهنية وتجاربه العملية والتحديات التي واجهته، إضافة إلى تقديم شرح عن استخدام الأجهزة المخصصة لأصحاب الهمم في مركز المعلومات.

«أيام المكتبة»

تنظم المكتبة ضمن فعاليات «أيام المكتبة» الدورية، احتفاءً بالوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مكتبة الإمارات، فعالية بعنوان «أيام الشيخ زايد»، التي تتضمن مناقشة كتاب «100 قصة عن الشيخ زايد» للكاتب الإماراتي محمد الحبسي، بالتعاون مع نوادي القراءة الإماراتية، والذي يتميز بالتوثيق النوعي لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب عرضه أبرز ملامح شخصية القائد المؤسس وعلاقته الشخصية والإنسانية بالمجتمع المحيط. وتتضمن الفعالية «ساعة غناء» على مسرح المكتبة؛ حيث تشمل أمسية شعرية وموسيقية لإلقاء وغناء بعض الأشعار التي كتبها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ورش عمل

وتحرص مكتبة محمد بن راشد خلال شهر مايو على تنظيم العديد من ورش العمل التي تسهم في تعزيز مهارات وأفكار الجمهور والزوّار من الكبار والصغار؛ حيث تنظم في القاعة البيضاء ورش عمل تفاعلية بعنوان «اكتشف نفسك بالرسم» مع المدربة الإماراتية فاطمة عمر، مدربة في مجال الفنون والعلاقات الأسرية والاجتماعية، حيث تركز على مدى فهمنا للبيئة المحيطة بنا وتأثيرها على أفكارنا ومفاهيمنا، وإمكانية اختيار مستوى التأثير وعزله عندما لا يتناسب مع رؤيتنا.

كما تنظم المكتبة، على مدار يومين، ورشة عمل بعنوان «يوم كنا صغاراً - ورشة الكتابة الإبداعية» مع الكاتبة نادية النجار، التي ستركز على تقنيات الكتابة الإبداعية باستخدام صوت الطفل الداخلي ونقله إلى الورق.

وتستضيف المكتبة بالتعاون مع «بستانيكا»، أكبر مزرعة مغلقة في العالم بإدارة إماراتية، «ورشة الزراعية المنزلية»، التي تتضمن محاضرة حول الأمن الغذائي لدولة الإمارات للمهتمين والعاملين في المجال، وزراعة الخضراوات الورقية والطريقة الصحيحة لرعاية التربة وأفضل الأدوات للاستخدام، إضافة إلى تقديم سلسلة نصائح عن البستنة النهائية لزراعة نباتات صحية في الفناء الخلفي أو شرفة المنزل.

وانطلاقاً من حرصها على نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، تنظم المكتبة بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ورشة عمل بعنوان «اعرف حقوقك كمؤلف» مع المستشار في وزارة الاقتصاد والخبير في مجال حقوق التأليف، المدرب فوزي الجابري؛ وذلك للتوعية بحقوق الكاتب وكيفية اكتساب حقوق الملكية الفكرية للمنتج الفكري، وحماية حقوق النسخ التابعة للمؤلفين والناشرين، وإعادة استخدام المصنفات وفقاً للقانون.