قراءات شعرية وقصصية للفائزين بختام جائزة الشارقة للإبداع العربي

المصدر: عمّان - البيان

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اختتمت جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، فعاليات الدورة السادسة والعشرين التي أقيمت في المكتبة الوطنية في العاصمة الأردنية عمّان، واستمرت على مدى يومين، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حضر حفل الختام عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، والأستاذ محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة الأمين العام للجائزة، ومدير بيت شعر المفرق فيصل السرحان، وعدد كبير من مثقفين وأدباء وأكاديميين أردنيين وعرب.

وشهد اليوم الختامي سلسلة قراءات شعرية وقصصية للفائزين في حقلي الشعر والقصة القصيرة، وتجولت النصوص بين عوالم إبداعية تفردت بلغة عميقة، ومشهديات ذات صور فنية عالية الوصف، كما تناولت الهم الوطني والإنساني من جانب آخر، لتكشف عن رؤى واسعة، وتأملات شفيفة يحملها مبدعون جدد في الساحة الثقافية العربية.

قراءات

ولأن الشعر نافذة تطل إلى الداخل حيث خبايا الروح، فقد أطل الجمهور إلى ذوات صافية تحمل دفقاً وجدانياً يحاكي القلوب من خلال قراءات شعرية متنوعة في الجلسة الأولى، لكل من: صاحب المركز الأول: غالب أحمد عبده العاطفي، من (اليمن)، عن مجموعته (أشياء كثيرة لا تخصني)، وصاحب المركز الثاني: سلام جليل عبدالحسين، من (العراق)، عن مجموعته (حياة مقوسة)، وصاحب المركز الثالث: عبدالله محمود العبد، من (سوريا)، عن مجموعته (تناص مع الماء).

وتواصلت القراءات من خلال القصة القصيرة مع الفائزين الثلاثة، وهم: صاحب المركز الأول: رهام محمود عيسى، من (سوريا)، عن مجموعتها (سمك بحري)، وصاحب المركز الثاني: كامل محمد كامل ياسين، من (فلسطين)، عن مجموعته (أولاد شوارع)، وصاحب المركز الثالث:

نورهان نشأت فكري، من (مصر)، عن مجموعتها (عندما أصبحت رجلاً). وقرأ المبدعون الثلاثة من قصص تلامس نبض المرحلة، وتظهر حكايات نسجها القاصّون بلغة سردية تحمل أسلوبية شيّقة تفاعل معها الجمهور.

منارة ثقافة

أكد عدد من فائزين سابقين وجدد أن الشارقة منارة ثقافية تضيء بنورها ربوع الوطن العربي من خلال الرعاية المتواصلة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للثقافة والمثقفين لا سيما الشباب منهم، مشيرين إلى أن جائزة الشارقة للإبداع العربي تعتبر انطلاقة حقيقية للمبدعين العرب.

يذكر أنه جرى الإعلان عن فتح باب المشاركة في الدورة السابعة والعشرين، وذلك في ختام الفعاليات.