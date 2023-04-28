800 إصدار متنوع لـ«أبوظبي للغة العربية» في «تونس للكتاب»

المصدر: أبوظبي – البيان

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يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في الدورة الـ 37 من «معرض تونس الدولي للكتاب 2023»، الذي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية التونسية، خلال الفترة من 28 أبريل الجاري حتى 7 مايو المقبل.

ويسعى المركز من خلال مشاركته، إلى الترويج لإصداراته المختلفة، والوصول لأكبر شريحة ممكنة من القرّاء، عبر إتاحة كتب وإصدارات المركز للبيع أمام زوّار المعرض.

كما يقدّم المركز في جناحه ما يزيد على 800 عنوان من أهمّ الإصدارات الحديثة والمعاصرة في الأدب، العلوم، والعلوم الإنسانية، إلى جانب أدب الأطفال وبعض الأعمال الكلاسيكية، من خلال «مشروع كلمة للترجمة»، بالإضافة إلى الكتب الأدبية والتاريخية، وكتب الرحلات والأعمال الثقافية الخاصة بمشروع «إصدارات».

وقال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تُعزّز مشاركتنا سعينا نحو فتح قنوات تواصل وتفاعل جديدة، تحقّق أهداف مركز أبوظبي للغة العربية، لترسيخ مجالات الإبداع الفكري.

وبحث فُرص التعاون، وعقد الشراكات مع مختلف الجهات والهيئات المعنية بصناعة الكتاب على المستوى الإقليمي، ونحن نحرص على المشاركة في المعارض المختصة، إلى جانب العديد من دور النشر المحلية والإقليمية والدولية، لما تمثله من منصة مثالية للترويج لإصداراتنا المتخصّصة، وبرامجنا ومبادراتنا على مدار العام».

ويُعدّ «معرض تونس الدولي للكتاب»، تظاهرة ثقافية سنوية، تنظّمها وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وتنعقد في «قصر المعارض» في العاصمة التونسية، بعد أن احتضنها «قصر المؤتمرات» منذ عام 1981، ويشتمل برنامج المعرض على جملة من الأنشطة الفكرية والثقافية الموازية.

وتشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة 300 دار نشر، قدم ما يقرب من 500 ألف عنوان منشور، فيما يحل العراق ضيف الشرف لدورة هذا العام من المعرض.