«حنين» طاهر مامللي في دبي أوبرا.. روائع اللحن وقصص الجمال

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحيا الموسيقار السوري طاهر مامللي، السبت، حفلاً فنياً ساهراً بعنوان «نوستالجيا» (الحنين)، في دبي أوبرا، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والحماس، وقدم الحفل الفنان السوري باسم ياخور، وهو من إخراج الفنان هاني طيفور.

حضور

وحضر الحفل الشيخ محمد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، والقنصل السوري في الإمارات، ومجموعة من نجوم الفن، منهم بسام كوسا، خالد القيش، سيف سبيعي، مها المصري، ديما بياعة، ديما الجندي، خالد حجار، إسماعيل مداح، الإماراتية أوتار، وسامو زين.

واسترجع مامللي خلال الحفل، الذي نظمته شركة بلاديوم ايفينتس، ذكريات جميلة مرتبطة بالمسلسلات التلفزيونية القديمة، عندما كانت العائلات تجتمع أمام التلفاز، لمتابعة لوحات فنية ودرامية رائعة. وشارك في الحفل عازفون ومطربون من سوريا، مثل ليندا بيطار وحلا طراد، ومن العراق شارك عامر خياط، ومن الإمارات سعود أبو سلطان، إضافة إلى اليسيا موراليس من إسبانيا.

تفاعل

ولاقى الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور، مع تقديم مجموعة من الروائع الموسيقية وشارات المسلسلات، مثل «بقعة ضوء»، و«فنجان الدم»، و«أحلام كبيرة»، و«أهل الغرام»، و«التغريبة الفلسطينية»، و«الزير سالم»، وغيرها.

ووجه القائمون على الحفل تحية لروح المخرج السوري الراحل حاتم علي، من خلال لوحة فنية رسمها الفنان غياث محمود.

رؤية

جمع الحفل بين الثقافات الموسيقية المختلفة بشكل متجانس وأسهم في نشر رؤية جديدة للأوركسترا العربية على مستوى عالمي مرموق، وذلك من خلال مشاركة أمهر الموسيقيين والمطربين العرب، وهذا ما يمنحه زخماً وخصوصية كبيرة ومميزة.