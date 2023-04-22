«دبي أوبرا» تقدم إيبيفانيو كوميس في أمسية للموسيقى الكلاسيكية

المصدر: دبي - البيان

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يطل عازف البيانو الإيطالي الشهير وقائد الأوركسترا إيبيفانيو كوميس، غداً الأحد، على جمهور الموسيقى الكلاسيكية، في حفل يستضيفه استديو «دبي أوبرا».

يذكر أن كوميس فاز بالمرتبة الأولى في أكثر من 30 مسابقة موسيقية دولية ووطنية، وهو أستاذ في معهد فينتشينزو بيليني الوطني للموسيقى في كاتانيا، ومؤسس أكاديمية بيانيستيكا سيسيليانا، ومؤسس المهرجان الدولي لموسيقى الحجرة في كاتانيا، والمدير الفني لمهرجان كونسيرت فيست الذي تقيمه أكاديمية بيانيستيكا سيسيليانا.

يفتتح إيبيفيانو كوميس الحفل الموسيقي الذي يقام في إطار مبادرة «في. آي. بي كلاسيكا» مع مقطوعة موزيو كليمانتي «سوناتا جي مينور»، تليها معزوفة لفريدريك شوبان «بولونيز فانتازي» وهي قطعة من العام 1846 تُعتبر من أكثر مؤلّفات شوبان تعقيداً، ثمّ يقدّم كوميس عملين من فرانز ليزت.

وبعد استراحة قصيرة، يختتم الحفل بمقطوعة أخرى من ليزت، وهي «سوناتا ب مينور»، التي تعتبر من قمم أعمال ليزت.

وتستضيف «دبي أوبرا»، اليوم، حفلاً للموسيقى العربية يحمل اسم نوستالجيا، يتألق خلاله المايسترو طاهر مامللي على رأس أوركسترا كبيرة وباقة من كبار المطربين مثل: سعود أبو سلطان، وليندا بيطار، وأليسيا موراليس، وعامر خياط، في أمسية تمثل استعادة لذكريات الزمن الجميل.

وتجدر الإشارة إلى أن المايسترو الشهير طاهر مامللي، وهو ملحن وموسيقي سوري، ألّف أغنيات لأكثر من 70 مسلسلاً درامياً وتعاون مع عدد كبير من المطربين العرب والعالميين منهم كاظم الساهر، عبير نعمة، سيرين عبد النور، عبد الله الرويشد، أصالة نصري، نور مهنا، وشهد برمدا، وعلي الديك، وسعود أبو سلطان، وآخرين.