«الشارقة للرسوم المتحركة».. منصة تجمع نخبة من مبدعي العالم

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تنظم «هيئة الشارقة للكتاب» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، الذي يقام في الفترة الممتدة من 3 حتى 5 مايو المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة».

ويأتي المؤتمر الذي يقام بالشراكة مع مهرجان «أيام بيرغامو للرسوم المتحركة» Bergamo Animation Days لإثراء تجربة العاملين في صناعة الرسوم المتحركة (الأنيميشن) بعدد من الدورات المتخصصة يقدمها نخبة من كبار خبراء وفناني صناعة الرسوم المتحركة.

ويشكل المؤتمر منصة تجمع صناع محتوى الرسوم المتحركة والهواة والشغوفين بفن «الأنيميشن»، والمتابعين لأفلامه ومسلسلاته وقصصه المصورة، حيث يفتح أمامهم الفرصة للاحتفاء بهذا الفن ولقاء مجموعة من الفائزين بجوائز الأوسكار وإيمي وآني، كما يمنح الجمهور والحاضرين فرصة التواصل معهم للمرة الأولى في المنطقة.

حدث فريد

وقالت المديرة التنفيذية للمؤتمر، خولة المجيني: «يشكل مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة (الأنيميشن) حدثاً فريداً في المنطقة، حيث نتطلع من خلاله إلى تقديم منصة متكاملة لعشاق الرسوم المتحركة لتمكينهم من التواصل والتفاعل مع أفضل العاملين في صناعة الرسوم المتحركة في العالم، والتعلم منهم».

وأضافت: «واحد من الأهداف الرئيسية للمؤتمر يتجسد في النهوض بقدرات المشاركين ومساعدتهم على تطوير معارفهم والاطلاع على أحدث التوجهات والتقنيات المستخدمة في صناعة الرسوم المتحركة.

وفي الوقت نفسه نسعى لتعزيز التعاون والشراكات وترسيخ الابتكار والإبداع في صناعة الرسوم المتحركة، وإلهام الجيل القادم من صناعها لمتابعة شغفهم وإحداث التغيير الإيجابي في قطاع إنتاج المحتوى المرئي».

من جانبه، قال بيترو بينيتي، المدير الفني للمؤتمر: «نتطلع من خلال المؤتمر إلى تعريف الجمهور على عوالم وكواليس الرسوم المتحركة بشكل كامل، حيث يجمع المؤتمر نخبة من كبار الفنانين لعرض تقنياتهم ومهاراتهم، وتعريف المشاركين على الجانب التجاري لهذه الصناعة الإبداعية».

تجارب

ويستضيف المؤتمر الفنان الحائز على جائزة الأوسكار، جون نيفاريز، الذي عمل في صناعة الرسوم المتحركة لأكثر من 25 عاماً مع شركات مثل ديزني وبيكسار وسوني، ويعرف بأعمال مثل (Spider-Man: Into the Spider-Verse) و(The Emoji Movie) و(Astro Boy)، ويقدم نيفاريز دورة متخصصة بعنوان «رحلتي في عالم الرسوم المتحركة».

حيث يتعرف المشاركون على التجربة الشخصية للفنان ويرافقونه في رحلته منذ بداية مسيرته المهنية إلى المشاريع المهمة، بالإضافة إلى التعرف على أعماله في عدد من المجالات التي تشمل الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد، والقصص المصورة، والفن التصويري والمفاهيمي.

مصمم شخصيات

ويشارك ساندرو كليوزو في المؤتمر، وهو مصمم شخصيات وفنان تحريك رسوم متحركة ثنائية الأبعاد حاصل على جائزة آني العالمية، ويعرف بأعمال مثل (Mary Poppins Returns) و(The Iron Giant) و(Fantasia 2000) و(Tarzan)، ويقدم خلال المؤتمر دورة متخصصة بعنوان «فن الرسوم المتحركة».

حيث يشارك الحضور مسيرته المهنية وخبرته وتجاربه التي بدأت في عام 1985، عندما كان في الـ15 من عمره، ونجاحه في العمل مع استوديوهات ديزني، وسوني، وباراماونت، ونيتفليكس، ويتيح ساندرو كليوزو للجمهور الاستفادة من معرفته المتعمقة وتجربته الغنية والعمليات الإبداعية التي يصمم من خلالها شخصياته وتقنيات السرد القصصي وتحريك الرسوم.

مشاريع

ويقدم تكاهيرو يوشيماتسو، دورة متخصصة بعنوان «استكشاف العملية الإبداعية وراء مشاريع الرسوم المتحركة المبتكرة»، إذ يعد واحداً من أفضل مخرجي الرسوم المتحركة في العالم.

ويعرف بأعمال مثل (Dragon Ball Z) و(Overlord) و(Vampire Hunter D) و(Hunter X Hunter)، حيث يناقش خلال الدورة تجاربه في العمل على عدد من المشاريع المبتكرة في صناعة الرسوم المتحركة، ويلهم فناني الرسوم المتحركة والمحترفين والهواة على حد سواء.

ويقدم أوليفر هايت هو الرئيس التنفيذي لـ Blue-Zoo Productions، الشركة الحائزة على العديد من جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA، دورة متخصصة بعنوان «خلف الكواليس:

إعداد مسلسل تلفزيوني مؤهل للحصول على جوائز مع شركة بلو زو»، يعرض فيها مجموعة من دراسات الحالة حول أحدث مشاريع شركته، ويُعرف المشاركين على العمليات الإبداعية التي تقف خلف إنتاج مسلسل تلفزيوني ناجح، موفراً للمشاركين فرصة التعلم من تجارب الشركة، واكتساب المعارف الثمينة حول أهمية الإبداع والابتكار والتعاون.

أفلام ضخمة

ويشارك في المؤتمر ماريو بريوسكي، وهو الفنان الحاصل على جائزة إيمي العالمية، ومشرف المؤثرات البصرية لأفلام ضخمة مثل (Avengers: Infinity Wars) و(Wonder Woman)، و(Star Trek: Beyond).

ويقدم دورة متخصصة تحمل عنوان الفيلم الشهير «بيت التنين» (House of the Dragon) يركز خلالها على أهمية تركيب عناصر الصورة والإضاءة في خلق تجربة غامرة، ويعرف المشاركين على تجربته في العمل على هذا المسلسل التلفزيوني والتعرف على تقنيات تحقيق مؤثرات بصرية مدهشة.

وتشهد دورة تدريبية بعنوان «مامورو يوكوتا - حياتي» مشاركة مصمم الشخصيات ومخرج الرسوم المتحركة لمسلسلات مثل (Death Note) و(Naruto Shippuden) و(One Piece) و(Macross Frontier)..

حيث يستعرض مامورو يوكوتا مجموعة من مشاريعه السابقة، ومنها العمل بمنصب مخرج الرسوم المتحركة للعبة (Blazblue: Continuum Shift II)، ويناقش التقنيات والعمليات الإبداعية إلى جانب التحديات التي واجهها خلال مسيرته، بالإضافة إلى أهمية تصميم الشخصيات وأثرها على السرد القصصي في الرسوم المتحركة.

فرصة

ويحظى المشاركون بفرصة لقاء باسكال شارو، الرئيس التنفيذي لاستوديو Fortiche، حيث يقدم دورة متخصصة بعنوان «آركين - ليغ أوف ليجيندز» Arcane - League of Legends، يكشف خلالها الجوانب الإبداعية وراء إنتاج مسلسلات تلفزيونية ناجحة من خلال تجربته التي حصد خلالها 4 جوائز إيمي و9 جوائز آني.

ولعبت شركته دوراً بارزاً في التعاون مع كبرى شركات الألعاب مثل (Ubisoft) و(Carbine Studios) و(Riot Games)، كما سيناقش خلال الدورة الخيارات الفريدة في الأسلوب، والتحديات التي واجهت فريق العمل، وسيقدم رؤى مهمة للراغبين بدخول عالم إنتاج الرسوم المتحركة.