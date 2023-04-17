دبي في العيد.. أجواء عامرة بالفرح وألوان الإبداع العالمي

المصدر: دبي ــ جاسم حمد

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بالفرح العارم المطرز بألوان الإبداع العالمي، تشع دبي في أيام عيد الفطر المبارك، إذ تتحول كل الأنظار نحوها في مثل هذه المناسبات، لتتابع بشغف متعة العيد في أرجائها عبر ما تقدمه من فنون وعروض وفعاليات غنائية ومسرحية وكوميدية من مختلف أرجاء المعمورة، تبهر عقول وأنظار الكثير.

وتستقطب دبي في هذه المناسبة السعيدة مبدعين من مختلف الثقافات، يقدمون أروع العروض وسط أجواء احتفالية وترفيهية مفعمة بالبهجة والحيوية تلبي تطلعات وتلائم اهتمامات زوار وسكان المدينة. ومن أبرز تلك الفعاليات الحفل الفني الذي يحييه الفنان عيضة المنهالي 23 أبريل الجاري في دبي فيستيفال سيتي مول، حيث يقدم مجموعة متنوعة من أروع أغانيه.

ويحل المايسترو طاهر مامللي السبت المقبل، ضيفاً على دبي أوبرا، على رأس أوركسترا كبيرة وباقة من كبار المطربين مثل: سعود أبوسلطان وليندا بيطار وأليسيا موراليس وعامر خياط، في حفل موسيقي عالمي آسر يعيد الجمهور بالذكريات إلى الزمن الجميل. وتقدم حفل الفنانين خديجة معاذ ودحوم الطلاسي 23 الجاري في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي. وروجت خديجة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» للحفل، حيث نشرت «بوستر» الحفل وكتبت معلقة: «ألتقيكم في دبي في المركز التجاري بكل حب».

وسيكون محبو الموسيقى والغناء على موعد مع الحفل المباشر الذي يحييه «أيوشمان كورانا»، نجم «بوليوود»، الذي حاز إعجاب الملايين حول العالم، بفضل أدائه الرائع في الأفلام الهندية، وذلك في «كوكا كولا أرينا» 23 أبريل الجاري، حيث سيعيش الجمهور أمسية مليئة بالموسيقى وبمجموعة كبيرة من أشهر أغنيات «كورانا» التي احتلت المراتب الأولى، مثل Pani Da Rang.

وسيستمتع جمهور دبي بـ«مهرجان زامنا» الشهير عالمياً، الذي سيقام بنسخته الأولى من 22 إلى 23 أبريل الجاري على شاطئ «بالم ويست بيتش». ويجمع العرض الموسيقي أشهر فناني الموسيقى الإلكترونية الراقصة.

وتطل الفنانة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك في يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري للاحتفال مع جمهورها بعيد الفطر.

ومن المنتظر أن تقدم المطربة شيرين عبدالوهاب خلال حفلها مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، وكانت حققت نجاحاً كبيراً على مدار مشوار شيرين عبدالوهاب الفني. وستؤدي الفنانة المصرية مجموعة من أشهر الأغنيات التي شهدتها مسيرتها الناجحة المتواصلة منذ 20 عاماً، مثل: «على إيدك» و«مش قد الهوى» و«وبحلفلك»، والكثير غيرها. وتشتهر شيرين عبدالوهاب بحضورها المميّز على المسرح وتفاعلها المباشر مع الجمهور وصوتها المتألق.

وتستضيف «قاعة الشيخ راشد» في «مركز دبي التجاري العالمي» المسرحية الكوميدية الكويتية «شقّة لندن»، وذلك يومي 28 و29 أبريل، في أمسية عنوانها الضحك والترفيه. تدور أحداث «شقّة لندن» حول «بدرية» المتزوجة من «سيف»، وشقيقتها «نايلة» وزوجها «وائل». يقع خلافٌ بين سيف ووائل، فتضع الشقيقتان خطة للسفر إلى لندن، للاستجمام وقضاء الجميع الوقت معاً في شقة واحدة، فهل ستنجح خطتهما هذه في التقريب بين سيف ووائل، وتعيد الأمور بينهما إلى ما كانت عليه؟

ويعود حفل «أفروورلد» ليُقام في «كوكا كولا أرينا» من جديد، حيث سيستقبل 29 أبريل الجاري نجم الموسيقى النيجيري «أساكي» Asake الشهير بأغنياته الإيقاعية التي تجمع بين الموسيقى الأفريقية وموسيقى «البوب». وسيؤدي «أساكي» مجموعة من أشهر أغنياته، أبرزها Don›t Hype Me، و«كاليفورنيا»، وأول أغنية له حملت عنوان Mr. Money.