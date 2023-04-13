«سجايا» تختتم بنجاح فعاليات برنامج الربيع 2023

المصدر: الشارقة ــ البيان

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اختتمت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات برنامج الربيع لعام 2023 تحت شعار «في ظل هلاله» والذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث أتاح البرنامج الفرصة لـ1354 من صديقات سجايا لخوض تجربة فريدة ومميزة من خلال ورش وبرامج منوعة شملت 6 مسارات تخصصية مليئة بالمتعة.

تميّز برنامج الربيع «في ظل هلاله» لهذا العام بطرحه المختلف، حيث كان بمثابة الرحلة التي جمعت عدة مجالات مختلفة، تعرفت المشاركات من خلالها على مهارات مختلفة تمثلت في العمل وتعلم طبخات لذيذة والعمل على إبداعات فنيّة وخوض تحديات في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأفادت شيخة الشامسي، مدير سجايا فتيات الشارقة: "نجحنا من خلال برنامج الربيع لهذا العام إلى تسجيل عدد كبير من الفتيات، في مراكزنا المختلفة في إمارة الشارقة وكلباء وخورفكان، كما ركزنا على استقطاب فتيات من المنطقة الوسطى عبر الورش التي تمت في منطقة الذيد (مجلس ضاحية البستان) ومنطقة الحمرية (مجلس ضاحية الحمرية)، ولقد كان هذا البرنامج فرصة للاستفادة من أوقات الفراغ خلال فترة الإجازة المدرسية لاكتشاف مهارات إبداعية جديدة.

أضافت أسماء حسّوني نائب مدير سجايا فتيات الشارقة: جميل جداً سماع ضحكات صديقات سجايا المفعمة بالحيوية التي تحيي أروقة سجايا، ولطالما كان هدفنا صناعة الفرص لمبدعات سجايا لاكتشاف ذواتهن من خلال خوض رحلات إبداعية وتجربة العديد من المهارات. برنامج الربيع كان فرصة لتعريف الفتيات المزيد من المهارات الإبداعية والاستفادة من أوقات الفراغ خلال فترة الإجازة المدرسية، وتذكيرهن بأن الإبداع لا يتوقف طالما كان هناك إرادة وعزيمة.