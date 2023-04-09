«دبي أوبرا» تستضيف طاهر مامللي 22 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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يحيي المايسترو الشهير «طاهر مامللي»، على رأس أوركسترا كبيرة وباقة من كبار المطربين، حفلاً موسيقياً عالمياً في دبي أوبرا، يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري.

ويعيد الحفل الذي يقام تحت عنوان «نوستالجيا»، الجمهور، إلى الماضي، عندما كانت العائلات تقضي أوقاتاً سعيدة، حين تجتمع لمشاهدة أفضل المسلسلات التلفزيونية والأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك والأيام الأخرى.

ووجهت شركة «بالاديوم ايفينتس» المنظمة للحفل، دعوة إلى الجماهير لحضور المتعة والتشويق الذي ستشهده دبي أوبرا أثناء الحفل. وأشارت إلى أن الحفل سيشهد تواجد العديد من النجوم أصحاب الأصوات المميزة في الساحة الغنائية، وسط أجواء تذكرنا بالأيام الخوالي التي تركت بصمتها في أذهاننا حتى الآن.

من جهته، أبدى المايسترو «طاهر مامللي» سعادته للتواجد على رأس الأوركسترا خلال الحفل الذي سيقام في دبي أوبرا. وقال: «فخور جداً للتواجد في هذا الحفل، مع نجوم أصحاب أصوات مميزة، خاصة وأن الحفل يتميز برونق جميل، وفيه الكثير من رائحة الماضي والزمن الجميل».

وأردف: «أتوقع أن يستمتع الجمهور بسهرة رائعة جداً، مع تواجد أسماء كبيرة مثل سعود أبو سلطان وليندا بيطار وأليسيا موراليس وعامر خياط».

و«طاهر مامللي» ملحن وموسيقي سوري، ألّف موسيقى أغنيات لأكثر من مئتي عمل درامي، وتعاون مع عدد كبير من المطربين العرب والعالميين، أبرزهم «كاظم الساهر، عبير نعمة، سيرين عبد النور، عبد الله الرويشد، وأصالة نصري».‎‎

ومن أشهر أعماله، مقطوعات موسيقية لمسلسلات كلاسيكية مثل «الزير سالم»، «بقعة ضوء»، «التغريبة الفلسطينية»، «الفصول الأربعة»، «ضيعة ضايعة»، «أحلام كبيرة»، «أهل الغرام»، و«ذكريات الزمان الجميل».