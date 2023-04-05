أجنحة القرية العالمية.. متحف مفتوح على المعالم التاريخية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تعتبر القرية العالمية أكبر متحف مفتوح في المنطقة للتعرف على أهم المعالم الأثرية والتاريخية لكل دولة من الدول المشاركة، وعبر 27 موسماً مختلفاً تمكن ضيوف القرية العالمية من التعرف على معالم ذات أبعاد تاريخية هامة، ما يرسخ رؤية القرية العالمية منذ إطلاقها وجهة سياحية عالمية لتواصل الحضارات والتعرف على ثقافة الشعوب.

وحرصت القرية العالمية على التنوع في اختيار واجهات الأجنحة على مدار المواسم المختلفة، والتي تتناغم مع مفهوم القرية العالمية واستراتيجيتها في إحداث تغييرات متجددة في كل موسم لتحقيق أقصى استفادة ومتعة ممكنة للضيوف.

عراقة

يجسد جناح الإمارات عراقة الماضي وحداثة الحاضر ومستقبلها المشرق، حيث يستقبل الجناح زواره بعدة معالم رائعة ومميزة مشهورة عالمياً مثل برج الرياح الإماراتي المميز وعين دبي وتصميمات أخرى تُشكل جناحاً رائعاً يليق بدولة الإمارات.

ويضم جناح السعودية مظاهر فريدة ومميزة تعبّر عن تاريخ المملكة وتقاليدها وضيافتها، كما ويجسّد رحلتها المذهلة عبر الزمن مثل قوس المدخل الرئيسي المستوحى من العمارة القديمة في مكة المكرمة. وتستقبل قلعة البحرين التاريخية ضيوف جناح البحرين التي تزين واجهة الجناح الذي يضم روائح العود والبخور العريقة ومنتجات أخرى متنوعة.

مغامرة شيقة تنتظر الزوار في جناح الكويت الذي تم تصميمه ليناسب ثقافة البلاد الصحراوية الساحرة، إضافة إلى تصميم الواجهة على شكل مركب شراعي كبير، حيث يضم أنشطة الغوص وصيد الأسماك. وتستقبل واجهة جناح عمان ضيوف القرية العالمية بالقصر الملكي العظيم وبرج الصحوة ومجسم جامعة السلطان قابوس، وجاء تقسيم الجناح ليجسد أسواق عُمان التقليدية. وتقدم كل زاوية من زوايا جناح قطر للضيوف تجسيداً لبعض أشهر المعالم السياحية والتاريخية الثقافية فيها.

وتعود الإمبراطورية العثمانية للحياة في جناح تركيا لهذا الموسم عبر تصاميم المعالم التركية الشهيرة مثل مبنى آيا صوفيا التاريخي وسوق تقسيم القديم ومنطقة كبادوكيا التاريخية.

معالم رائعة

يستقبل جناح باكستان ضيوفه بالواجهة الضخمة المصممة على نسق قلعة لاهور الشهيرة، ويمكن التجول عبر القرى التقليدية الجميلة التي تم تصميم الجناح عليها بطريقة تحاكي الواقع تماماً. أما واجهة جناح تايلاند فمستوحاة من المعبد الأبيض المزخرف الشهير. وفي جناح أفريقيا نجد الأسد والفهد ووحيد القرن والفيل والجاموس يرحبون بضيوف القرية العالمية للمشاركة في مغامرة مشوقة، حيث يجمع جناح أفريقيا في تصميمه مناطق مختلفة من القارة بما في ذلك مدينة جني في مالي، وقصر الطين المتواجد في غرداية بالجزائر.

تم تصميم جناح الهند هذا الموسم ليمثل معلم «مدخل الهند» في مومباي يقدم الجناح لضيوف القرية العالمية مزيجاً من الألوان والعطور والمنتجات الهندية المتنوعة.

أرض الفراعنة والتاريخ العريق كلها تاريخ متجسد على واجهة الجناح المصري الذي تمثل واجهته معبد أبوسمبل الشهير وعلى الجانبين المسلات العملاقة. أما جناح أوروبا في القرية العالمية فهو بمثابة احتفال بكل التقاليد والرموز التي تشتهر بها القارة.

إبداعات

صممت الواجهة الرئيسية لجناح سوريا على غرار سكة حديد الحجاز بينما تشبه جوانب الواجهة أعمدة بالميرا، وجناح سوريا هو عبارة عن باحة غنية بالثقافة والفنون الحرفية والإبداعات. ويمكن لضيوف القرية العالمية اكتشاف أجزاء من التاريخ عند زيارة جناح فلسطين، فيما تستقبل مضيفات الغيشا في جناح اليابان الضيوف، وتعتبر زيارة جناح اليابان رحلة عابقة بالألوان والتشويق والتحديات.

فرصة

تعتبر زيارة جناح الأمريكتين فرصة رائعة للتعرف على التنوع الثقافي المتنوع بين الشمال والجنوب الأمريكي في وجهة واحدة. أما واجهة جناح إيران فتجسد قصر أهلي قابو أو جراند علي قابو وهو قصر إمبراطوري في أصفهان، إضافة إلى ميدان نقش جهان وهو تراث عالمي مسجل في اليونسكو. أما واجهات جناح الصين فجاءت مستوحاة من المفهوم التقليدي والثقافي والتاريخي، ومميزات التصميم والبناء الإنشائي للصين القديمة، أما ابن بطوطة أشهر رحالة في التاريخ فيأخذ الضيوف في جولة في جناح المغرب المشوق.