«مربوحة» يعرّض رحمة أحمد لسهام النقد في «الكبير أوي»

المصدر: القاهرة - لمياء درويش

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حالة من الجدل، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية؛ وذلك بعد ظهور الفنانة المصرية الشابة رحمة أحمد، في حلقات مسلسل «الكبير أوي 7»، بطولة النجم أحمد مكي، والذي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الجاري.

بدأت القصة في أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث تم عرض أولى حلقات الموسم السابع من مسلسل «الكبير أوي 7»، والذي تظهر فيه رحمة بشخصية «مربوحة»، زوجة الكبير (أحمد مكي).

وفور انتهاء الحلقة، انقلبت السوشيال ميديا رأساً على عقب، بعدما شن الجمهور حملة هجوم موسعة ضد رحمة، مؤكدين أنها تقدم الشخصية بأداء مبالغ فيه، ولم توفق هذا الموسم؛ إذ اعتمدت على الصوت العالي المصحوب بالصراخ خلال مشاهدها، ناهيك عن استخدامها تعبيرات وجه وانفعالات زائدة على الحد، ما جعل الجمهور ينفر من مشاهدتها، حسبما أكد أحدهم.

وجاءت تلك الانتقادات اللاذعة، مغايرة تماماً للموسم الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً وأشاد بها الجمهور، ووصل الأمر إلى مقارنتها بالفنانة المصرية دنيا سمير غانم، بطلة العمل الرئيسية، والتأكيد على أنها نجحت في أن تكون بديلة لها وبرهنت على استحقاقها لهذه الفرصة.

ما تعرضت له بطلة الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» من هجوم حاد وسخرية من أدائها، دفع عدداً كبيراً من نجوم الفن، إلى الدفاع عنها عبر صفحاتهم الخاصة، وأكدوا أنها تتعرض لحملة ممنهجة من بعض اللجان الإلكترونية، ممن يشوهون نجاحها بشخصية «مربوحة»، ومن بين هؤلاء المشاهير الذين دافعوا عنها كل من: «عمرو وهبة، هشام إسماعيل، ياسمين صبري، الإعلامي عمرو أديب وغيرهم».

ومن جانبه، علق الناقد الفني المصري طارق الشناوي، خلال تصريحات له على هذا الأمر وقال إنه من غير المنطقي أن يتم الحكم عليها بعد عرض الحلقة الأولى فقط من المسلسل، واعتبر أن هذا التقييم غير منصف وجائر. وتشهد حلقات «الكبير أوي 7» أحداثاً كوميدية مملوءة بالمفاجآت حول قصة حب مربوحة والكبير بعد مرور عام على زواجهما، حيث تدور بينهما خلافات زوجية بصورة كوميدية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلامة، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.