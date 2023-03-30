إشادات نوعية بالمسلسلات الخليجية على تلفزيون دبي في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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لم تمضِ أيام قليلة على انطلاقة الموسم الدرامي الرمضاني في هذا العام، حتى استطاعت باقة من الأعمال الخليجية حجز مكانة رفيعة لها في قائمة «الأفضل والأغنى» لدى أفراد الجمهور والنقاد والإعلاميين والمتخصصين، بفضل ثراء مضمونها ومهارة صنعها وغناها بعناصر الاشتغال الفني ومشاركة مجموعة من الفنانين البارزين فيها، حيث تجلى ذلك بوضوح من خلال آراء وتفاعلات وإشادات نوعية في منصات ومحافل متخصصة كثيرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد برزت في هذا السياق، شعبية كبيرة لمسلسلات «قرة عينك» و«عزيز الروح» و«النون وما يعلمون»، التي تعرض على قناة تلفزيون دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام (تعرض أيضاً على منصة «أوان»)، لكونها متميزة بموضوعاتها وتضم كوكبة من أهم نجوم الدراما في الخليج وفي مقدمهم: الفنانة حياة الفهد، الفنانة إلهام الفضالة، الفنانان محمد المنصور وحسين المنصور.

إضافة إلى كونها تكتنز، كما أشارت تعليقات وتدوينات متنوعة في الفضاء الإلكتروني، جملة مقومات تفرد وتشويق جوهرية، على رأسها: الحرفية العالية في صناعتها وفي طبيعة سماتها الفنية، موضوعاتها النوعية وقيمة القضايا التي ترصدها وتتصدى لها.

إذ تلتصق معها بواقع الناس ومعايشاتهم فتحكي سير الوفاء وجمال الإنصاف والعدل وتعرّف بتشابكات ومسببات وأخطار جملة من المشكلات العائلية، ففي «قرة عينك» الذي تلعب بطولته «سيدة الشاشة الخليجية» حياة الفهد وتتعاون فيه مجدداً مع الكاتبين البحرينيين، الأخوين محمد وعلي شمس، ومن إخراج سعود بو عبيد، ننغمس بمتابعة حكاية وأحداث مشوقة، هي بالحقيقة مستلهمة من قصة واقعية. ومن بين أهم الفنانين الذين يشاركون بالعمل أيضاً: ريم عبد الله، عبد العزيز نصار، صلاح الملا، شيماء علي، صمود المؤمن، أسيل عمران، محمد الدوسري، حصة النبهان.

ملامح

وحظي أداء الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في «النون وما يعلمون»، بموازاة النقاط والمسائل الاجتماعية التي يطرقها المسلسل، بكبير الإعجاب من قبل المشاهدين، طبقاً لتدويناتهم العديدة، حيث يأخذنا هذا العمل في فضاءات معرفة وترفيه غنية بالمفردات الحياتية ومتشعبة، إذ نرتحل إليها بمتعة كبيرة مع أداء إلهام الفضالة التي تطل برفقة الفنان شهاب الجوهر في هذا العمل الذي أخرجه حمد البدري.

عوالم

وأما أداء الفنانين الكويتيين، محمد المنصور وحسين المنصور، في «عزيز الروح» (من إخراج مصطفى رشيد)، فبرز كونه محل احتفاء كبير من النقاد والمشاهدين، حيث نطالع معه عوالم مليئة بالصراعات الأسرية فنتابع حكاية صراع وخلافات مستحكمة بين شقيقين تنتهي إلى قطيعة تامة تنعكس على أبنائهما أيضاً، فتتضاعف أشكال التوتر والصراعات بين الطرفين، ليقدم الفنانان محمد وحسين المنصور، من خلالها أنماط حياة متناقضة وغريبة ليبدو هذا انعكاساً لبعض القضايا الاجتماعية الواقعية في المنطقة العربية.

ومن بين أبرز النجوم الذين يشاركون في العمل: فخرية خميس، هدى الخطيب، عبير أحمد، لمياء طارق، حمد العماني، عبد العزيز بهبهاني، أحمد النجار، أحمد يوسف، بدر المنصور، فيصل الشريف، هاني الهزاع، غرور صفر، أحلام التميمي.