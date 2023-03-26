«سجايا» تطلق «في ظل هلاله»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أعلنت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن إطلاق برنامج الربيع تحت عنوان «في ظل هلاله»، الذي ينطلق من 27 مارس الجاري وحتى 6 أبريل المقبل، في مقرها الرئيس في الشارقة مركز القرائن، والمنطقة الشرقية في مركزي خورفكان وكلباء، كما سيتم تنفيذ البرنامج في المنطقة الوسطى (مجلس ضاحية البستان)، ومنطقة الحمرية (مجلس ضاحية الحمرية)، ويفتح باب التسجيل للفتيات من عمر 13 عاماً وحتى 18 عاماً.

برنامج الربيع في سجايا لهذا العام مختلف، حيث إنه يتزامن مع شهر رمضان المبارك، كما يتميز باختلاف مجالاته، ويتضمن 6 مسارات تخصصية مليئة بالمتعة، تخوض صديقة سجايا رحلة في عالم الإبداع التي تُكسبها مهارة جديدة في كل يوم، كما يتم التركيز فيها على التفكير الإبداعي والعملي في عدة ورش مختلفة في مجالات متنوعة، منها الطبخ والفنون والرياضة ومهارات العلوم والتكنولوجيا والآداب واللغات والمهارات الحياتية.

يهدف برنامج الربيع «في ظل هلاله» إلى خلق بيئة تساعد على إكساب الفتيات مهارات جديدة في العديد من المجالات العلمية والعملية.

وأوضحت شيخة الشامسي، مدير سجايا فتيات الشارقة، أن الهدف من برنامج الربيع هو إشراك الفتيات في برامج مختلفة تسهم في صقل شخصياتهن وتوسيع مداركهن في عدة مجالات، لبناء وتنمية شخصياتهن فكرياً ومهارياً.

وقالت أسماء حسّوني، نائب مدير سجايا فتيات الشارقة: نسعى من خلال برنامج الربيع إلى إنشاء مكان يسهم في تعزيز حضور الفتاة المبدعة في كل المجالات، والتي تحفز المهارات لديهن، إضافة إلى توعيتهن من خلال البرامج التخصصية والورش التفاعلية؛ لأن الفتاة هي الأساس التي تسعى سجايا لإبرازها من خلال تنمية مهاراتها في المجالات الفكرية والعملية والإبداعية.