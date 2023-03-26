ثقافات وتراثات وحكايات تزين أجواء رمضان وطقوسه

المصدر: دبي - البيان

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تحفل أنماط الحياة في دبي ودولة الإمارات عموماً، بأجواء اجتماعية وثقافية وإبداعية تعزز روح التسامح والوئام والتناغم بين الحضارات والشعوب، إذ يتجلى ذلك في تعامل الناس وتعايشهم بمحبة وسلام، وأيضاً عبر الفعاليات وتفاصيل الحياة المتنوعة التي تنبض بها الإمارة، وهو ما نجده ونلمسه بشكل قوي وواضح في مشاركة الناس لبعضهم البعض، في أفراحهم وفي مناسباتهم الاجتماعية، حيث يتبادلون التهاني ويتشاركون أجواء البهجة بها ويتعاونون لتشكيل وصنع مجالات تعاون وتلاقٍ ووئام يعبرون فيها عن تماسكهم وتعاضدهم، متأثّرين بهذا الزخم، بثقافة المكان وروح الخير والمحبة النابضة في أرجائه، حيث يترجمون ذلك خلال الفعاليات الثقافية والفنية والموسيقية المتنوعة، وكذا عبر ثقافات الموائد وأشكال الضيافة وأنواعها، إذ تزدان الأسواق والمطاعم والمهرجانات، على سبيل المثال، برموز تعبيرية تعكس مشاركة أبناء الشعوب الغربية والآسيوية المتنوعة، بأعيادها ومناسباتها، وهو ما يتجسد في الوقت الحالي من العام.

كما في كل عام، عبر برامج متنوعة تنظمها ملتقيات ومهرجانات ومجموعات ضيافة ومطاعم شهيرة في دبي، تنتمي إلى حضارات غربية وآسيوية عديدة، خلال شهر رمضان المبارك، إذ توفر أجواء مثالية تتناغم مع روحانيات الشهر الفضيل، بينما تقدم باقات ضيافة وإفطار تتضمن أطعمة لذيذة تتسم بمحاكاة تقاليد المائد الرمضانية، ذلك كما الحال في مطعم فاجا، خلال شهر رمضان، حيث ينسج حكايات ثقافية غنية بالتميز، يقدم معها ثقافة المائدة الأرمنية والعربية معاً في الشهر الفضيل، مستحضراً جماليات الأجواء، ذلك إلى جانب توفير مفهوم المطعم الفاخر، حيث تحرص على ذلك مجموعة أو واي للضيافة، إذ يتيح المطعم في موقعه في جزيرة «بلوووترز»، وجهةً لا تضاهى للاستمتاع بأشهى المأكولات وأفضل تجربة لتناول الطعام في دبي، مجسداً باقات التراث والتقاليد من العالم العربي وتناول إفطار شهي حافل بالأطباق اللذيذة، وسط العائلة والأصدقاء.

إذ أعدّ الشيف سفيان الغبيط، قائمة طعام احتفالية لخلق تجربة فريدة لضيوف فاجا خلال شهر رمضان، مع قائمتي طعام ترضيان وتلبيان طلبات الزوار، إذ تشمل الأطباق خلال أول أسبوعين من رمضان مقبلات شهية مثل: فتة الباذنجان أو سلطة، وتشمل الأطباق الرئيسية: دجاج مكبوس أو طواجن، وذلك وسط جاذبية الديكورات التراثية المزدانة بفانوس رمضان وبشموع طويلة في المدخل بطول الدرج، إلى جانب الإطلالة الساحرة على عين دبي، وكذا الأجواء الموسيقية الغنائية التراثية.

كما يقدم مطعما «شفيلي» للمأكولات الجورجية، ومطعم «أوستيريا ماريو» للمأكولات الإيطالية في دبي هيلز مول، إذ تقدم «تيغروس القابضة»، عبرهما أطعمة نوعية تتصف طقوس ضيافتها بالاستدامة، وتناسب الشهر الفضيل وروحانياته. وتتضمن فكرة المطعم علامتين مهمتين في مكان واحد مع مشاركة مبادرة «مستوى نفايات صفر». كما يفصل بين المطعمين مركز أنشطة للأطفال مصنوعة مواده من مواد صديقة. ويتزين مطعم «شفيلي» بالنباتات الحية والخشب الداكن، ويقدم طبقاً جورجياً شهيراً يتمثل في دجاج يقدم مع صلصة جوز كريمية، إضافة إلى طبق «أدجريان ختشابوري». ويقول «هنريك وينذر» مؤسس شركة تيغروس القابضة للمطاعم: ندعم مبادئ الاستهلاك الواعي، ونشارك في تعافي مناطق الغابات وننفذ بنجاح برامج لحماية الحيوانات في المناطق التي نتواجد فيها.

تقاليد وأطباق

ويحظى زوار مطبخ ومطعم «كيتشن 25» في هوليداى إن آند سويتس، بحديقة دبي للعلوم، بأجواء ساحرة وبقوائم طعام نوعية شهية، ومنها: المناقيش والصاج والشاورما الطازجة ومجموعة متنوعة من اللحوم النضرة من محطة الشواء الحية والأطباق التقليدية الشهية مثل ورق عنب والمقلوبة والكبة والمسخان والأوزي. ويوفر مطعم «رودستر داينر» اللبناني، الذي حط رحاله مؤخّراً في دبي، بدبي هيلز مول، باقات أطعمة حافلة بطقوس وأجواء الإفطار والسحور في رمضان، مهيئاً تجربة ممتعة، حيث يوفر للأصدقاء والعائلات مناخات طعام وتلاقٍ وإفطار، نوعية، تحفل بتلذذ الأطباق المفضّلة لديهم وسط أجواء مريحة وبعيدة عن التكلّف، ويعزز ذلك ديكوره الفريد.

كما تعزز شركة مايديا، باقة خدمات فريدة في الشهر الفضيل، مسهمة في مبادرات اجتماعية متنوعة تقدم معها المساعدة للكثير من الفئات، وفي هذا الصدد، ناقشت الشركة أجدى أساليب تطوير خدماتها تماشياً مع روحية ونهج مدينة دبي، خلال مؤتمر موسع عقدته مع الشركاء أخيراً، فحواه ثقافة التعاطي في مجتمع متنوع، أقيم في فندق فيرساتشي، وبحثت خلاله سبل تعزيز إسهاماتها المجتمعية. وقدمت «مايديا» للحضور خلال الأمسية، لمحة عامة عن طموحاتها وأحدث تقنياتها المتطورة ومنتجاتها الرائدة في خط إنتاجها لعام 2023، موضحة أنها تتوقع زيادة مطردة في المبيعات على أساس سنوي في عام 2023.

وقال سكوت فو، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة «مايديا» عن الفعالية: هذا هو أول مؤتمر سنوي لشركاء الأعمال منذ عام 2019، ويسعدنا أن نستضيف فعالية بمشاركة الحضور شخصياً، إذ إن الالتقاء المباشر بوكلائنا الكرام يمثل أمراً مهماً لتعزيز شراكتنا وتبادل الأفكار حول العام المقبل. وسلطت «مايديا» الضوء خلال الفعالية على أهمية المنتجات المبتكرة والمتماشية مع إنترنت الأشياء، والسهلة الاستخدام وذات الأسعار المعقولة للأسر والمجدية في خدماتها.

وتحضر الأجواء التراثية بقوالب وحلل بهية، ضمن جلسات «قهوة بيروت على البحر»، في فندق فيرمونت النخلة، والتي أعلنت عن إطلاق «مأدبة السمك» الجديدة، كل يوم سبت وسط أجواء رائعة بمحاذاة الشاطئ. كذلك أعد مطعم بيلكانتو الشهير، في دبي، أوبرا قوائم طعام فريدة ترضي جميع الأذواق في شهر رمضان. ويوفر مطعم «فوكيتس»، وهو الفرع الأول للمطعم الفرنسي في المدينة، أجواء إفطار وجلسات فريدة في شهر رمضان، مع افتتاحه أخيراً، حيث يقع في «فوكيتس» دبي في قلب برج بلازا داون تاون. وتتوافر في مطاعم ومرافق فندق والدورف أستوريا، في مركز دبي المالي العالمي، برامج خاصة وقوائم طعام نوعية للإفطار والسحور، تتضمن أطباقاً ومشروبات تتلاءم وروحية الشهر الفضيل، وتناسب أذواق أبناء مختلف الثقافات. ويتيح للجميع التمتع بتجارب مشاركة فرحة الشهر الفضيل مع الأحبّاء، من خلال مأدبة الإفطار في «بول آند بير»، أو طبق المازة على السحور في «سانت تروب»، أو سلّة الأطايب الرمضانية من «بيكوك ألي».