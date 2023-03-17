حكم ودروس «قصتي» في «كنز الخمسين»

المصدر: قراءة - وفاء السويدي

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يرتكز كتاب «كنز الخمسين عاماً» من تأليف شيماء محمد المرزوقي، والصادر عن دار موتيفيت للنشر والتوزيع، على 34 نصاً، وكان إطاره العام وموضوعه الرئيس النصوص، التي نشرت في كتاب «قصتي»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ومن موضوعات كتاب «كنز الخمسين عاماً»: «البداية مع الكنز»، «الوفاء والمحبة»، «درس الازدهار والانهيار»، «النوم مع العقارب»، «عقارب الصحراء وعقارب البشر»، «ما أقسى البشر، وما أجمل الصحراء!»، «عندما يكتب القلب»، «العدالة في دستور غير مكتوب»، «الأزمات ومعادن الناس»، «دبي.. دروس الثبات والقوة»، وغيرها من الموضوعات الثرية بالأفكار والإبداع. وكل نص من هذه الموضوعات كان مفتاحه وشعلته فكرة أو حكمة أو درساً من كتاب «قصتي».

وتقول المرزوقي في مقدمة الكتاب: لا يعد كتاب «كنز الخمسين عاماً» قراءة لكتاب «قصتي»، ولا قراءة انطباعية، بل هو في مجمله آراء مَن تعلم من كتاب «قصتي»، هي وجهات نظر تلميذ وجد في كتاب «قصتي» الكثير من الأفكار والآراء التي تستحق الاحتفاء وإعادة البث، وتضيف: إن كتاب «كنز الخمسين عاماً» صدى وأثر ونتاج لما جاء في كتاب «قصتي».

وتقول المرزوقي في أحد فصول كتاب «كنز الخمسين عاماً»، والذي يتناول التجارة في دبي، الدارسون في مجال العلوم الاقتصادية والمال يعلمون أنه سياسة فتح الأسواق والتجارة الحرة، وإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية جميعها مصطلحات حديثة نوعاً ما، أو على الأقل حديثة الطرح، حتى تأسست منظمة التجارة العالمية بداية عام 1995، التي كان لها أهداف كثيرة ومتنوعة من أهمها فتح الأسواق وتسهيل التجارة الحرة بين مختلف دول العالم.

إلهام

‏وتتابع: المذهل أن دبي سبقت العالم في مثل هذا التوجه مبكراً، وقامت بسن سياسة اقتصادية غير مسبوقة. هذا الجانب نكتشفه من خلال كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جاءت في كتاب «قصتي» الثري بالأفكار والملهم للأجيال.

‏وتؤكد المرزوقي في كتابها «كنز الخمسين عاماً» بأن السمعة الحسنة والمصداقية والشفافية ووضح الأنظمة والقوانين والترحيب بالجميع، هي ثروات دبي، التي عرف العالم دبي من خلالها، وما نعيشه من تطور وتقدم هو علامات ودلالات نجاحات وإنجازات الإمارة.

وفي نص بعنوان «القادة الحقيقيون في العالم» تقول الكاتبة: ‏هناك محطات شديدة الوضوح تبين الرغبة في العلم، وعدم تفويت أية فرصة تسمح للتعلم والحرص على اقتناصها، وهذا يتضح في جوانب عدة من شخصية وقيادة وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.