نهيان بن زايد يتوج عائشة السيفي أميرة للشعراء

المصدر: أبوظبي - وام

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توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشاعرة العمانية عائشة السيفي، أميرة للشعراء في ختام الحلقة الأخيرة من الموسم العاشر من برنامج أمير الشعراء.

ونظمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي برنامج أمير الشعراء، أضخم مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث الثقافي.

حضر الحلقة العاشرة الختامية أول من أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، إلى جانب سموه، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وحشد من الشعراء والإعلاميين.

وتم خلال الحلقة العاشرة الختامية من الموسم العاشر لبرنامج أمير الشعراء، الإعلان عن نتائج المسابقة التي شهدت للمرة الأولى في تاريخها تتويج أميرة للشعراء هي عائشة السيفي من سلطنة عمان، بنتيجة 71 في المئة وجائزة قدرها مليون درهم بالإضافة إلى بردة الشعر وخاتمه، بينما حلّت نجاة الظاهري من الإمارات في المركز الثاني بنتيجة 56 في المئة وبجائزة قدرها 500 ألف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب عبدالله بن محمد العنزي من المملكة العربية السعودية بنتيجة 53 في المئة وبجائزة قدرها 300 ألف درهم، بينما حلّ في المركز الرابع عبدالواحد بروك من المغرب بنتيجة 50 في المئة وجائزة قدرها 200 ألف درهم، ونال المركز الخامس إبراهيم توري من السنغال بنتيجة 48 في المئة وجائزة قدرها 100 ألف درهم، وكان المركز السادس من نصيب محمد محمود محاسنة من الأردن بنتيجة 43 في المئة وجائزة قدرها 50 ألف درهم.

وبدأت الحلقة بتوجيه الإعلامية لجين عمران أحر التهاني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وكل نساء العالم، تلاه الترحيب بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي: إن مسابقة أمير الشعراء أثبتت في موسمها العاشر مجدداً ريادة العاصمة أبوظبي ومحورية دورها الفكري في إحياء الموروث الحضاري.

وتوجه بالتهنئة إلى سلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة فوز الشاعرة عائشة السيفي باللقب، حيث تزامن إعلان فوزها مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.