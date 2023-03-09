27 فعالية تجمع الأجيال على حب القراءة في «مكتبات الشارقة»

المصدر: الشارقة ــــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم «مكتبات الشارقة» مجموعة متنوعة من الأنشطة للاحتفال بشهر القراءة، الذي يصادف شهر مارس من كل عام، وتحتفي فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بالقراءة، تحت شعار «الإمارات تقرأ»، حيث تستضيف «مكتبات الشارقة» هذا العام 27 فعالية في مختلف مناطق الإمارة، تهدف جميعها إلى تعزيز حب القراءة والثقافة بين أفراد المجتمع.

وتشمل سلسلة الأنشطة التي تستمر على مدى شهر مارس الجاري، ورش عمل وجلسات قرائية وندوات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، التي تم تصميمها لتلبية الاهتمامات المتنوعة للجمهور، بما يتواءم مع رؤية الإمارات العربية المتحدة لبناء مجتمع قائم على المعرفة والثقافة.

مكتبة كلباء العامة

وتنظم مكتبة كلباء العامة مجموعة من الفعاليات خلال شهر مارس مخصصة للناشئين، منها فعالية في 14 مارس بعنوان «كيف تنمي مهارة القراءة السريعة»، قدمها المحاضر فادي سمير، وفي 2 مارس نظمت فعالية بعنوان «القراءة دهر لا شهر»، قدم خلالها المحاضر سعيد عبد الحميد سعيد، نصائح للناشئين، تعزز التعود على القراءة، وتحت عنوان «كيف تجعل القراءة عادة يومية».

قدمت آلاء عبد الرحمن يوم 7 مارس، فعالية حول أهمية تخصيص بعض الوقت للقراءة، وجعلها عادة يومية، وفي 9 مارس، نظمت ندوة بعنوان «القراءة ضرورة لا هواية»، قدمتها سوار عبداوي.

مكتبة خورفكان العامة

وتستضيف مكتبة خورفكان العامة يوم 14 مارس، الكاتب والناشر الكويتي ساجد العبدلي، في ندوة بعنوان «مهارات القراءة المثمرة»، وتنظم فعالية افتراضية يوم 16 مارس للفئة العمرية من 14 إلى 18 سنة، تقدمها بسمة أنور حول أهمية القراءة كمصدر للمعرفة، وفي 21 مارس الجاري، تنظم فعالية بعنوان «شغف القراءة لدى الطفل»، تقدمها الكاتبة نادية النجار، وتستهدف فئة الطفولة المتوسطة.

وقدم الكاتب تركي الزعابي، المدرب في مجال القراءة وعلومها، فعالية يوم 8 مارس لفئة اليافعين، بعنوان «كيف نستمتع بالقراءة؟».

مكتبة وادي الحلو العامة

وتستضيف مكتبة وادي الحلو العامة، يوم 15 مارس، الشاعر علي المزروعي في أمسية بعنوان «شعر ومعاني»، وفي اليوم الثاني، 16 مارس، تنظم فعالية بعنوان «مكتبة بشرية بصمة قلم»، تستضيف المؤرخ الإماراتي الدكتور راشد المزروعي، الذي يتناول رحلته في الكتابة في فعالية مفتوحة للجمهور من مختلف الفئات.

ويوم 9 مارس، نظمت مناظرة (القراءة الإلكترونية أم قراءة كتاب)، اشترك فيها شباب وكبار من 19 إلى 60 سنة، تناولت الفرق بين قراءة الكتب الورقية والكتب الإلكترونية، ونظمت في 6 مارس، فعالية لفئة الطفولة المبكرة، قرأ الحكواتي أحمد بركات، قصة باللغة الإنجليزية، لتشجيع الأطفال على القراءة والتحدث باللغة الإنجليزية.

مكتبة دبا الحصن العامة

وتحت عنوان «هيا نقرأ يا أمة اقرأ»، تنظم مكتبة دبا الحصن العامة في 15 مارس، فعالية تقدمها مريم محمد البلوشي لفئة البالغين، تتناول أهمية القراءة في حياة الأفراد، وفي 13 مارس، تقدم الدكتورة مايا الهواري فعالية للبالغين، بعنوان «وعي وتربية».

ونظمت مكتبة دبا الحصن العامة يوم 2 مارس، فعالية بعنوان «طفل قارئ»، قدمتها غادة المرشدي، واستهدفت فئة الطفولة المتأخرة، لتعريف المشاركين على الفوائد الإيجابية لسرد القصص للأطفال، وفي 7 مارس، قدمت هيا القاسم فعالية لليافعين بعنوان «اكتشف نمطك القرائي»، ناقشت فيها كيفية تحديد أهداف للقراءة.

مكتبة الذيد العامة

وتنظم مكتبة الذيد العامة، مجموعة ورش عمل، تستهدف العاملين في الدوائر الحكومية، بدأتها يوم 2 مارس، بورشة حملت عنوان «ما هي لعبة الإسقاط»، وتنظم في 14 مارس الجاري، ورشة عمل أخرى تقدمها مريم الكاس، بعنوان «القراءة للأطفال»، تتناول الصلة بين القراءة وطرق تربية الطفل، وفي 20 مارس، تنظم ورشة بعنوان «غريسة»، حول تلقين القراءة، وتصحيح النطق، وتعليم تفسير آيات القرآن.

مكتبة الشارقة العامة

ونظمت مكتبة الشارقة العامة، في 7 مارس، محاضرة لفئة الناشئين، بعنوان «أهمية الاقتصاد الأخضر وقطاعاته وفوائدة»، للمدربة علياء بوصيم، وتحت عنوان «أسرار السعادة»، نظمت فعالية للاحتفاء باليوم العالمي للسعادة، قدمتها المدربة مرشدة عبيد، اشتملت على محاضرة تفاعلية موجهة للشباب والكبار (19 - 61) عاماً، وفي يوم 8 مارس، نظمت ورشة قراءة تفاعلية لفئة الطفولة المبكرة، بعنوان «متحدون في المصير»، وتلتها ورشة عمل جماعية، لتعزيز شعار «في الاتحاد قوة».