سفير اليابان يكرم «أوراسنكي أبوظبي» لطريقة الشاي اليابانية التقليدية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قام أمس أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الدولة، بمنح شهادة تقدير وثناء لـ «مجموعة أوراسينكي أبوظبي الدراسية» تقديراً لمساهمتها البارزة «من خلال عرض وتقديم الطريقة التقليدية لتقديم الشاي» في الترويج لثقافة اليابان الغنية، إضافة إلى دورها في تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسست المجموعة في أبوظبي عام 2010. ومنذ ذلك الحين وهي تقدم بانتظام دروساً للمقيمين المهتمين بتعلم «الطريقة اليابانية التقليدية للشاي» في بيت الشاي الياباني.

وقد شاركت المجموعة في العديد من الفعاليات الثقافية، حيث عرضت سحر هذا التقليد الياباني للأشخاص المهتمين من خلال تنظيم فعاليات خاصة وعروض متنوعة تسلط الضوء على الطقس التقليدي لتقديم الشاي الياباني.

تعد مدرسة أوراسينكي التقليدية للشاي من أبرز وأعرق مدارس طرق الشاي التقليدية في اليابان، إذ يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر. وتقوم فلسفتها على مبادئ الانسجام، والاحترام، والنقاء، والهدوء، والتي تنعكس في كل جانب من جوانب طقس إعداد الشاي، بدءاً من تحضير وعاء الشاي وانتهاءً بتقديم الشاي للضيوف.