نهيان بن زايد يتوج العمانية عائشة السيفي أميرة للشعراء

المصدر: وام

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توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية .. الشاعرة العمانية عائشة السيفي أميرة للشعراء في ختام الحلقة الأخيرة من الموسم العاشر من برنامج أمير الشعراء.

ونظمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي برنامج أمير الشعراء أضخم مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي ، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

حضر الحلقة العاشرة الختامية مساء أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، إلى جانب سموه ، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وحشد من الشعراء والإعلاميين وجمهور الشعر ومتذوقيه.

وتم خلال الحلقة العاشرة الختامية من الموسم العاشر لبرنامج أمير الشعراء، الإعلان عن نتائج المسابقة التي شهدت لأول مرة في تاريخها تتويج أميرة للشعراء هي عائشة السيفي من سلطنة عمان بنتيجة 71 في المائة وجائزة قدرها مليون درهم بالإضافة إلى بردة الشعر وخاتمه، بينما حلّت نجاة الظاهري من الإمارات في المركز الثاني بنتيجة 56 في المائة وبجائزة قدرها 500 ألف درهم ، أما المركز الثالث فكان من نصيب عبد الله بن محمد العنزي من السعودية بنتيجة 53 في المائة وبجائزة قدرها 300 ألف درهم ، بينما حلّ في المركز الرابع عبد الواحد بروك من المغرب بنتيجة 50 في المائة وجائزة قدرها 200 ألف درهم، ونال المركز الخامس إبراهيم توري من السنغال بنتيجة 48 في المائة وجائزة قدرها 100 ألف درهم، وكان المركز السادس من نصيب محمد محمود محاسنة من الأردن بنتيجة 43 في المائة وجائزة قدرها 50 ألف درهم .

وبدأت الحلقة بتوجيه الإعلامية لجين عمران أحر التهاني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وكل نساء العالم، تلاه الترحيب بأعضاء لجنة تحكيم البرنامج الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وتعليقاً على وصول البرنامج إلى مرحلته الختامية وتتويج الفائزة بإمارة الشعر ، قال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي إن مسابقة أمير الشعراء أثبتت في موسمها العاشر مجددا ريادة العاصمة أبوظبي ومحورية دورها الفكري في إحياء الموروث الحضاري ، عبر برامجها الثقافية ومبادراتها الداعمة للشعر والشعراء عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وحفاظا على خصوصية الهوية والإرث المعرفي العريق للشعر العربي ديواناً للعرب وسجلاً لحياتهم.

وتوجه معاليه بالتهنئة إلى سلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة فوز الشاعرة عائشة السيفي باللقب حيث تزامن إعلان فوزها مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، مشيرا إلى أن الشاعرات ينطلقن بنا إلى آفاق جديدة في التعبير الثقافي والأدبي الخلاق لتحقيق أحلامهن وتعزيز شراكتهن في المجتمع، ويستلهمن القدوات النسائية، وخاصةً سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تكرس حياتها لتمكين المرأة والنهوض بدورها في التنمية وبناء الإنسان والأوطان.

وجاءت الحلقة العاشرة لتختم مسيرة ثلاثة أشهر من عمر البرنامج في موسمه العاشر ، وشهدت تكريم الفقيد الراحل الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، وانضمام كل من الدكتورة أماني فؤاد والدكتور محمد حجو إلى لجنة التحكيم.

كما احتفى الموسم بعشرين مشاركاً من 17 دولة عربية وإسلامية، وهم محمد محمود محاسنة من الأردن، نجاة عتيق الظاهري من الإمارات، سيدي محمد محمد المهدي من موريتانيا، أحمد بوفحتة من الجزائر، محمد اليوسف من البحرين، عبد الله بن محمد العنزي وإبراهيم حلوش من السعودية، شريهان الطيب من السودان، إبراهيم توري من السنغال، خالد الحسن من العراق، عمر حسين المقدي من اليمن، عبد الواحد بروك من المغرب، زكريا عيساوي من تونس، نور الموصلي ودانا أبو محمود من سوريا، عائشة السيفي من سلطنة عمان، مصطفى مطر من فلسطين، أحمد مدني وأسماء جلال من مصر، وفاطمة مفتاح حسن بلخير من ليبيا.

ومع انطلاق منافسات الحلقة الختامية، تحدث الدكتور علي بن تميم عن مرحلة التصفيات ومعايير المنافسة وآلية احتساب علامات اللجنة وتصويت الجمهور ، مهنئاً الشاعرات في كل أنحاء العالم بهذه الأمسية التي تصادف الاحتفال بيوم المرأة العالمي، كما أشاد بوصول شاعرتين إلى نهائيات المسابقة.

وضمت قائمة شعراء المرحلة النهائية إبراهيم توري من السنغال، وعائشة السيفي من سلطنة عمان، وعبد الله العنزي من السعودية، عبد الواحد بروك من المغرب، ومحمد محمود محاسنة من الأردن، ونجاة عتيق الظاهري من الإمارات.

عقب ذلك بدأ شعراء الحلقة الختامية في إلقاء قصائدهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم والجمهور ، وأعلنت لجنة التحكيم في الختام عن نتائج تقييمها للشعراء من ستين هي علامات اللجنة للحلقة النهائية، مجموعةً مع الدرجة التي نالها الشعراء الستة من ثلاثين في الحلقة الماضية نصف النهائية، حيث نالت كل من عائشة السيفي ونجاة الظاهري على 53/60 لكل منهما، وحصل إبراهيم توري على 46/60، وعبد الواحد بروك وعبد الله العنزي على 45/60 لكل منهما، بينما حصل محمد محاسنة على 38/60، ثم تم الكشف عن نتائج المسابقة بعد احتساب تصويت الجمهور من أربعين، ليتم الإعلان عن تتويج عائشة السيفي من سلطنة عُمان أميرة لشعراء الموسم العاشر.