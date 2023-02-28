«الإمارات للآداب» يحتفي بالفائزين في مسابقة الشعر للجميع

المصدر: دبي ـــ البيان

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احتفى مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي أقيم في الفترة من 1 - 6 فبراير الجاري بشعراء الإمارات الصغار في حفل خاص لتكريم الفائزين في مسابقة الشعر للجميع، التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، وتمنح المسابقة السنوية الطلبة، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً، الفرصة لإظهار مهاراتهم في فنون الخطابة والأداء الشعري عبر رؤاهم المتفردة للقصائد المفضلة.

وقامت لجنة تحكيم مختصة بتقييم المشاركين واختيار الفائزين؛ وتضم اللجنة نخبة من الشعراء، أبرزهم الشاعرة سارة الزين، والشاعر والكاتب قاسم سعودي، والشاعر عيضة بن مسعود، والشاعر محمد أحمد الحبسي، ومارتن كيزكو وهاري بيكر.

واستقطبت مسابقة الشعر للجميع أكثر من 680 مشاركة، باللغتين العربية والإنجليزية، وتنافس المشاركون ضمن الفئات العمرية: 8 وحتى 13 عاماً، و14 وحتى 18 عاماً، وفئة أصحاب الهمم 8 وحتى 18 عاماً.

ويرعى بنك الإمارات دبي الوطني المسابقة منذ ست دورات. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بكونه الراعي الفخري لمسابقة بنك الإمارات دبي الوطني «الشعر للجميع» السنة السادسة على التوالي.

وقال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: «إن هذه المسابقة هي إسهامنا الصادق من أجل تعزيز التقاليد القوية لإلقاء الشعر في الدولة، ونقل حب الشعر إلى الجيل القادم». وأضاف: «إن الحماس والشغف لدى الطلاب المشاركين في هذه المسابقة واضحان ويؤكدان لنا أن هذه المسابقة قضية مهمة ونتطلع دائماً إلى مواصلة دعمها».