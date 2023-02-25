سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الشارقة للسيارات «ويلرز»

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الشارقة للسيارات «ويلرز»، والذي ينظمه مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتجول سموه في مختلف أركان ومعارض المهرجان، مطلعاً على ما يتضمنه من مشاركات متنوعة وفعاليات مختلفة من الأفراد والأندية والهيئات، تعكس الأهداف التي يسعى لتحقيقها كأحد المهرجانات الرائدة في الإمارة في مجال السيارات بأنواعها المختلفة إلى جانب الدراجات النارية.

واستمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شروحات مفصلة لما تقدمه الأقسام المختلفة التي تشارك بها الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغيرها، والتي تشمل أنواعاً مميزة من السيارات الفاخرة والكلاسيكية القديمة، وتواريخ إنتاجها وأفضل المميزات التي تتمتع بها، والبيئات المتنوعة التي يمكنها السير فيها، بالإضافة إلى السيارات المتخصصة مثل الإسعاف والدفاع المدني والمستجيب الآلي بأنواعها وتجهيزاتها المختلفة، والتي تخدم قطاعات حكومية مهمة، وسيارات السباقات السريعة وغيرها.

وتوقف سموه في أجنحة المهرجان الذي يعرض أكثر من 800 سيارة ودراجة نارية، ويقدم العديد من المفاجآت لعشاق ورواد السيارات، متعرفاً على ما تعرضه الجهات المشاركة بتخصصاتها المختلفة من سيارات ودراجات نارية، والحقائق والمعلومات حولها، والابتكارات والتطويرات التي عملت عليها في إطار تحقيق أقصى فائدة ممكنة لصالح أعمالها وزيادة الاستفادة منها. كما تم عمل تجربة مباشرة على تعديل السيارات.

ويتضمن المهرجان، الذي يستمر حتى مساء اليوم، العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية الترفيهية المخصصة لجمهور الزوار، منها مسابقات معلومات عالم السيارات، وعروض التحكم عن بعد في السيارات وطرق طلائها، إلى جانب عروض خاصة لأدوات التخييم، ومسابقة لاختيار أفضل مشاركين في كل الفئات من المهرجان، ومسابقات فك وتركيب السيارات والدراجات النارية، إلى جانب مجلس «ويلرز» والذي يستهدف تبادل الخبرات في مجال احتراف صناعة وتعديل السيارات والدراجات النارية.

وحضر افتتاح المهرجان الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وشهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من المسؤولين والمختصين والجمهور من محبي السيارات.