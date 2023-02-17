«الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح» في ضيافة الفجيرة 20 الجاري

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تنطلق فعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح (آي تي آي) وقمّة المسرح، خلال الفترة من 20 - 24 الجاري ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، بدعم من الأمم المتحدة عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، التي اختارت الفجيرة أول مدينة عربية تستضيف الحدث.

ورحب محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، بضيوف الدولة وأعضاء الهيئة الدولية للمسرح الذين بدأوا بالتوافد إلى إمارة الفجيرة للمشاركة في اجتماعات الكونغرس العالمي السادس والثلاثين للهيئة الدولية للمسرح، والذي يقام للمرة الأولى في الوطن العربي منذ تأسيس الهيئة في عام 1948.

وأشار الأفخم في حديثه لـ«البيان» إلى أن المؤتمر يعد أكبر تجمع ثقافي فني للفنون الأدائية في العالم، حيث يشارك في الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح وقمّة المسرح 500 فنان ومسرحي عالمي.

لافتاً إلى أن استضافة الفجيرة لهذا الحدث للمرة الأولى عربياً يؤكد مكانة الإمارة منصّة رائدة في مجال الحركة المسرحية ونشرها في العالم، منوهاً إلى أن زيادة أيام الكونغرس في دورته الحالية تمثل فرصة لتعميق وتوسيع الجهود المشتركة للحوار البناء والتبادل والتواصل.

وأكد الأفخم أن الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح ينطلق تحت شعار «نجتمع من أجل الإنسانية والفنون الأدائية» بالتزامن مع انعقاد قمة المسرح، حيث تعتبر القمة منصة لأعضاء الهيئة لمشاركة أفضل الممارسات والفرص لإثراء وجود الفنون الأدائية في العالم الحديث ومعالجة قضاياها الراهنة.

وأشار الأفخم إلى أن الهيئة الدولية للمسرح ستنتهز الفرصة التي يقدمها الكونغرس باستضافته للمرة الأولى في الوطن العربي، وذلك لإعادة الفنون الأدائية إلى مركز الصدارة بعد فترة التوقف خلال الجائحة، والتي عانى منها أعضاء الهيئة وممارسو الفنون الأدائية في كل أنحاء العالم.

وأضاف: سنحرص على تذكير أعضائنا والعالم بقوة وتأثير المسرح، وأهمية التفاهم المتبادل والسلام الذي تسعى له الفنون الأدائية، فضلاً عن البهجة والشغف الذي يحتفي فيه هذا الحدث الفني الاستثنائي.

موضحاً أن أهم فعاليات الكونغرس اللقاء الفني الأروع والأكثر تأثيراً هو إحياء وتجديد أنشطة الهيئة الدولية للمسرح، ستشمل المنصات المفتوحة عبارة عن 4 منصات تفاعلية جديدة، أولها منصة مراكز العالم، وثانياً زاوية المتحدثين، وثالثاً معرض أفضل الممارسات في الفنون الأدائية، ورابعاً تخصيص مساحة مفتوحة للتعبير.

عروض

أكد محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح أن حفل افتتاح الكونغرس سينطلق على مسرح وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة، ليضم 5 عروض رائعة من خمس مناطق مختلفة من العالم، تظهر التنوع في الفنون الأدائية. وتابع: ستعتمد العروض بشكل كبير على لغة الجسد، وستركز على الشكل التقليدي للفنون في الدولة أو المنطقة.

وستشمل العروض فن المالد الإماراتي تقدمه فرقة الفجيرة للمالد، وعرض «جادي روجو باكال» المكسيك، وعرض «رحلة الحياة» فرقة ذا وايلد مونكيز وعرض «حلم التنين» المركز الفييتنامي للهيئة الدولية للمسرح، وعرض «النهضة» مركز الهيئة الدولية للمسرح في بوركينا فاسو.