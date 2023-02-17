الإماراتية نجاة الظاهري إلى المرحلة الثانية من «أمير الشعراء»

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت، أول من أمس، على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، الحلقة السابعة من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه العاشر، البرنامج الذي يعد أضخم مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي، وذلك عبر قناتي أبوظبي وبينونة. وقد تأهلت نجاة الظاهري من الإمارات إلى المرحلة الثانية من برنامج أمير الشعراء.

في مستهل الحلقة توجّهت الإعلامية لجين عمران بالتحية إلى أعضاء لجنة تحكيم البرنامج: الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وبعد تقرير استعادي لمجريات الحلقة السابقة، أعلنت لجين عمران نتائج تصويت الجمهور للشعراء المتبقين من الحلقة السادسة، حيث تأهلت الشاعرة عائشة السيفي من عُمان بنتيجة 70 %، بينما حصل سيدي محمد المهدي على 67 %، وحصل أحمد مدني على 45 %، وحصلت دانا أبو محمود على 44 %، ثم تم الإعلان بعدها عن أسماء شعراء الحلقة السابعة وهم: خالد الحسن من العراق، شريهان الطيب من السودان، عبدالله العنزي من السعودية، مصطفى مطر من فلسطين ونجاة الظاهري من الإمارات.

قصائد

وفي الحلقة، قرأ خالد الحسن من العراق، قصيدته بعنوان «مرايا لخطوات الملح». ومن ثم ألقت شريهان الطيّب من السودان، قصيدتها بعنوان «مرآةٌ لفينوس».

وأما ثالث الشعراء، فكان عبدالله العنزي من السعودية، حيث أطل منشداً قصيدته بعنوان «منتهى أبدي». وقدم مصطفى مطر من فلسطين، بعدها قصيدة بعنوان «ذاكرة الأرض والندى». وتألقت خامسة شعراء الحلقة، نجاة الظاهري من الإمارات، التي ألقت قصيدتها «رياحُ أبي: سيرة شبه ذاتية»، إذ ترثي فيها أباها المتوفى قبل أشهر قليلة.

وكان ختام فعاليات الحلقة مع إعلان لجنة التحكيم، تأهل الشاعرة نجاة الظاهري بدرجة 47 من خمسين، لينتظر الشعراء المتبقون نتيجة تصويت الجمهور لشاعرهم المفضل، حيث نال مصطفى مطر درجة 46، ونال عبدالله العنزي 41، ونال خالد الحسن وشريهان الطيب درجة 40 من خمسين.