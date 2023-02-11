10 متأهلين لزمالة «الإمارات للآداب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، بالشراكة مع مجموعة صدِّيقي القابضة، عن المتأهلين لبرنامج «الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصِدّيقي للكتّاب»، في حفل خاص خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب. وقد تم اختيار الزملاء العشرة من ضمن 100 طلب تقديم باللغتين العربية والإنجليزية، وأشرف على الاختيار نخبة من الكتّاب العالميين الذين سيتولون إرشاد المتأهلين وتدريبهم.

ومن أبرز هؤلاء الكتّاب، آلي سباركس، إلناثان جون، حجي جابر، جلال برجس، تيفاني موراي، شهد الراوي، يرسا سيجوردوتير وويل إيفز. وتُعد هذه هي السنة الثانية التي تُطرح خلالها الزمالة، وهي البرنامج الإرشادي العالمي الأول من نوعه في المنطقة للكتّاب الطموحين.

متأهلون

واختارت الكاتبة آلي سباركس المتقدمة أونيا أو كونور، واختارت الكاتبة شهد الراوي المتقدم علاء معصراني، واختارت الكاتبة تيفاني موراي المتقدمة أنيشا راي، واختار الكاتب جريج موس المتقدمتين أفريل إيرسكين وستايسي سيبرتس، واختار الكاتب جلال برجس المتقدمة فاطمة علي.

واختار الكاتب حجي جابر المتقدم حسام هلالي مؤلف رواية «سانت جورج»، واختار الكاتب إلناثان جون المتقدمة ماجدالينا كارولاك، واختارت الكاتبة يرسا سيجوردوتير المتقدمة نيها فينود مينون، واختار الكاتب ويل إيفز المتقدمة صبا بريلفي، واختار الكاتب ألوين هاميلتون المتقدمة سانجيتا ساجار.

وعلّقت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان الإمارات للآداب، قائلةً: «تعد هذه الزمالة تجربة مميزة، لا للزملاء فحسب، بل لكل المشاركين في تنظيمها وتنسيقها. كان من الرائع أن نشهد التغيير في الكتّاب الذين بدأوا رحلتهم معنا هذا العام»، وأضافت:

«تتحلى المجموعة الأولى من الزملاء بموهبة فذَّة في الكتابة، وكان من الرائع رؤيتهم يعززون هذه الموهبة مع إرشاد مرشدي البرنامج وتوجيههم، وأؤمن بأن أعمالهم ستُنشَر عما قريب لتجد طريقها لأرفف مكتباتنا. أنصح كل المتأهلين للزمالة، بالاستفادة من هذه الفرصة الذهبية. نقدر جهود مجموعة صِدّيقي القابضة ودعمها المتواصل في تحقيق هذا النجاح في رفد ودعم حرفة الكتّاب في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقد تم بالفعل توقيع عقود لنشر أعمال بعض الزملاء ومنهم سارة حمدان وموكسي أندرسون.