الفجيرة تستضيف الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.. تستضيف الفجيرة فعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح (آي تي آي) وقمّة المسرح خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، وبإشراف من الأمم المتحدة عبر منظمة اليونسكو التي اختارت الفجيرة كأول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث وليكون الأضخم من نوعه في تاريخ الهيئة.

وتنعقد هذه الفعالية العالمية للمرة الأولى في الدول العربية تحت شعار «الفنون الأدائية: أكثر من مجرد ممثل»، وهي واحدة من أهم الفعاليات في عالم المسرح عالمياً، ويشارك فيها نحو 500 فنان ومسرحي من 150 دولة، ويضم البرنامج جلسات حوارية وحلقات نقاشية تقدمها شخصيات مؤثرة عالمياً.

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح يقام للمرة الأولى في إمارة الفجيرة من 20 إلى 24 فبراير الجاري تحت عنوان «نجتمع من أجل الفنون الإنسانية والأدائية»، ويشارك فيه متحدثون من أبرز الشخصيات الثقافية والفنانين والمسرحيين العرب والأجانب.