«إكسبوجر».. منصة لأحدث تقنيات التصوير

المصدر: (الشارقة - البيان )

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يستضيف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في دورة هذا العام، نخبة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في إنتاج الصورة وتصنيع الكاميرات العالمية، أبرزها «كانون» و«لايكا» و«سوني» و«نيكون» و«فوجي فيلم» و«أدفانسد ميديا» و«سامسونغ»، بالإضافة إلى بعض الشركات المحلية مثل «استوديو هوت كولد» و«آي براند كونكت»، المشاركة في «المعرض التجاري» السنوي، الذي يقدّم مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل والخصومات والمسابقات، لإثراء تجربة الزوار وتعريفهم على أحدث أدوات وتقنيات التصوير.