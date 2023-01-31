بلقيس في القرية العالمية 8 فبراير

المصدر: دبي – البيان

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تحيي الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي في الثامن من شهر فبراير المقبل حفلاً غنائياً على المسرح الرئيسي للقرية العالمية. يبدأ الحفل في الثامنة مساء، وتقدم خلاله بلقيس باقة من أغانيها المفضلة مثل أحدث أغنياتها «أمام مرايتي» التي تحقق حالياً نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، بالإضافة إلى «صابرة» و«انتهى» و«مزاجنجي» وغيرها الكثير في ليلة مليئة بالروائع، ستسعد زوار القرية.

تجدر الإشارة، إلى أن القرية العالمية قد استضافت خلال الفترة الماضية، كوكبة من النجوم العرب ومنهم العراقية رحمة رياض واللبنانية ميريام فارس والمصري محمود العسيلي.