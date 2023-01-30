34,000 زائر لـ«القوز للفنون»

المصدر: دبي ـــ البيان

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اختُتمت، الأحد، فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان القوز للفنون من السركال، والتي استقطبت أكثر من 34,000 زائر من المقيمين والزوار على مدار يومين. وجمع المهرجان، الذي أقيم في الفترة من 28 وحتى 29 يناير الجاري، لعقد من الزمان مفاهيم ثرية من مختلف التخصصات الفنية والثقافية، ووفر منصة للمبدعين من المنطقة وخارجها لعرض مواهبهم في مدينة متعددة الثقافات.

واستضاف المهرجان أكثر من 200 نشاط ترفيهي وثقافي، وتضمن ورش عمل تفاعلية وأنشطة فنية وعروضاً أدائية حية، كما ضم أكثر من 50 مفهوماً إبداعياً من جميع أنحاء القوز. وأتاح المهرجان للمقيمين والزائرين فرصاً للتحليق إلى عالم خيالي عبر عنوان الدورة العاشرة «ارتحال» في «السركال»، وذلك عبر ثلاثة عوالم فرعية وهي: «الارتحال إلى الطبيعة»، و«الارتحال إلى الطفولة» و«الارتحال إلى سايبورغ».

وكذلك زخرت باقة الفعاليات بالعروض المذهلة، التي تضمنت النجوم البارزين، بو كلثوم وسان ليفانت، اللذين قدما عروضهما في دولة الإمارات العربية المتحدة المرة الأولى، واشتملت العروض المفضّلة في دبي على الفنانين «بيج هاس» و«دي جي باتشولي»، فضلاً عن فرقة «ذا تيستي بسكتس»، كما أضفى الفنان عمر موسى اللمسة المحلية بعروضه في «السركال أفنيو».

من ناحية أخرى، استضاف كونكريت تجربة تفاعلية وغامرة محفزة للفكر من ابتكار استوديو الفنون الرقمية «إريغولار» في مونتريال، لتحدي التصورات المُسبقة وإلهام النقاش والحوار.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أصبح مهرجان القوز للفنون من السركال منصة للمبدعين المحليين الناشئين والراسخين.