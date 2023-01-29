موائد وأطباق حافلة بقصص الشعوب والثقافات

المصدر: دبي – البيان

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بانوراما حافلة بأنواع الثقافات ومفرداتها، تنتشر في لوحات جاذبة وغنية في أرجاء دبي، ضمن المراكز الترفيهية والمطاعم والمقاهي، وذلك إلى جانب أدوار وجدوى المسارح والمراكز الثقافية المتنوعة، حيث تعكس تلك المطاعم والمقاهي حكايات الحضارات المختلفة مشكلة حالة تقارب عالمي عبر طقوس الموائد وتكويناتها وتقاليدها، وأيضاَ من خلال التصاميم والديكورات التي تحفل بها حيث تجسد فنون وقصص الشعوب وجماليات حضاراتها، بموازاة كون تقاليد الضيافة فيها والديكورات، تعكس قيم ومفردات الحضارات العالمية في صيغ تتآلف وتنسجم معها في ضمن عوالم مدينة دبي. وهو ما نطالعه في مطعم إيساي البيروفي الياباني، الفاخر، الذي يقدم مجموعة من الأطباق البيروفية واليابانية الفريدة ويتميز بإطلالة استثنائية على سطح فندق راديسون دبي داماك هيلز. إذ افتتحته مجموعة فنادق راديسون «إيساي دبي»، في الطابق 27 من الفندق، ليقدم أشهى المأكولات البيروفية اليابانية الطازجة، وذلك وسط إطلالاته الخلابة على ملاعب الجولف الخضراء، وبالتوازي مع أطباقه الزاهية الألوان. وموائده مستوحاة من أسلوب الطهو الياباني «نيكاي».

ويمثل، في الوقت نفسه، قصة نجاح تستحق الإشادة، كونه يفتح فصلاً جديداً في عالم الطهو في دبي، لا سيما وأنه يمزج بين تجربة تناول الطعام والتراث والعادات المعاصرة التي توفر للزوار رحلةً استثنائيةً مستوحاةً من الأرض والبحر. كما تحفل تصاميم المطعم بقصص التراث البيروفي والياباني. وتضم قائمة الطعام فيه، مجموعة أطباق شهية من إبداع الطهاة البيروفيين، ومنها: أسياخ الدجاج المعروفة باسم ياكيتوري التي تقدم مع صلصة أنتيكوشيرا أو مايونيز بالليمون، طبق تاتاكي السلمون مع فلفل الهالبينو والفلفل الحار وسلطة البابايا، طبق الأخطبوط المقرمش مع صلصة روكوتو الحارة والبروكوليني وصلصة آهي الخضراء، بطاطس اليوكا المقلية والمتبلة بالتوجاراشي. كذلك يوفر المطعم توليفة من أطباق مستوحاة من أسلوب الطهو الياباني «نيكاي»..وغير ذلك الكثير. وقال سيد ساتاناثان، مدير عام فندق راديسون دبي داماك هيلز: «يقدم مطعم إيساي مفهوماً جديداً ومميزاً لضيوفنا في فندق راديسون دبي داماك هيلز. ونشكر «داماك» على دعمهم المستمر الذي أتاح لنا تجهيز المطعم وإطلاقه في دبي.

أنغام وتقاليد

أما مقهى ومطعم إيدن الكائن في دبي أوبرا، فيعزف على أنغام الجمال نفسها، مهيئاً باقات متعة خاصة قوامها المائدة الإيطالية والطقوس الحياتية والحضارة الإيطالية، ضمن برنش فافولوسو الإيطالي الجديد دبي، وعلى رأس ذلك وجبة فافولوسو الإيطالية. ويقع المقهى على سطح دار أوبرا دبي، حيث يمكن للزائر تناول وجبة الإفطار في الهواء الطلق وسط أجواء حافلة بالإبداعات والديكورات الفنية والإطلالات الخلابة على برج خليفة ومختلف الأبراج والمعالم الفريدة.

رونق ونكهات واحتفال

وللاحتفال بمناسبة عيد الحب رونق وألق خاصان في مطعم «بول آند بيير»، في فندق والدورف أستوريا بدبي، حيث يوفر أجواء غاية في المتعة والتشويق ليروي بلغة المشاعر والنكهات روح المناسبة، وليكون بذا وجهة مثالية للاحتفال بها، حيث بإمكان رواده تجربة عشاء مميّز يتألف من 5 أطباق، وسط أجواء تزخر القائمة خلالها بقوائم الطعان مما لذّ وطاب من المأكولات، بدءاً من طبق البوراتا الكلاسيكي المحضّر على طريقة المطعم المميّزة، إلى جانب البندق وكافيار كالوغا والخضار المخلّلة أو رافيولي السلطعون مع صلصة الكركند. كما يقدّم المطعم سوربيه بنكهة البرجموت ويُمكن للضيوف الاختيار بين تندرلوين لحم البقر الأسترالي مع فطيرة السبانخ وهريس الفستق، أو طبق النهاش الأحمر مع البطاطا وقشرة الكوسى والزعفران. ولا يغفل خيارات واهتمامات النباتيين، حيث خصص لهم طبق اليقطين المشوي مع كسكس الخضار المزيّن بالزبيب وزيت النعناع. إلى جانب الحلويات المتنوعة.

وأما في مطعم كوكوت، في جميرا بيتش ريزيدنس في دبي، فتشمل قائمة المأكولات الجديدة الشهية في البرانش، صنوف أطعمة وأطباق غنية بمكوناتها فريدة في طعومها، خاصة في وسط جلسات البرانش وأجوائه، بما في ذلك أطباق الدجاج التي يشتهر بها هذا المطعم.

صيف وشتاء وفرح

ويحفل مطعم «صيف»، بما وفرته فيه شركة «7 مانجمنت»، بأجواء جلسات شتوية راقية، لا مثيل لها، تحطّ هذا الشهر في فستيفال سيتي في دبي، فستيفال باي. فبعد أن أبصر «صيف» النور في بيروت، ها هو يفتح أبوابه خلال فصل الشتاء حصراً في دبي، ليُشكّل الوجهة الأحبّ إلى قلب روّاد الجلسات الفريدة الذين يبحثون عن وجهة مميّزة وراقية تطغى عليها أجواء الفخامة، بفضل موقعه في الهواء الطلق، وديكوره المعاصر المزيّن بإنارة نيونيّة زاهية، وأجوائه المتوهّجة والاحتفالية. وكما يدلّ اسمه، فهو يستحضر الأجواء الصيفية، ويُشكّل الوجهة المفضّلة لدى الضيوف والنجوم والسيّاح الذين ينشدون الأجواء الراقية والعروض الترفيهية العالمية إلى جانب الكوكتيلات اللذيذة والسهرات الحافلة بالتسلية والمرح. ويقدّم المطعم تجربة استثنائية تشمل ما لذّ وطاب من المأكولات والمشروبات وسط ديكور رائع، إلى جانب باقة واسعة من الكوكتيلات المحضّرة بمهارة على يد فريق متألق من الخبراء.

استدامة ومذاقات

وفي السياق ذاته، نجحت كل من تريس مارياس وهير - ودونات، الحافلتين بروح الثقافة الإماراتية، في إبداع تجربة فريدة لشرب القهوة والتمتع بالحلويات، إذ تعاونتا في إطلاق القهوة المستدامة وحلوى الدونات النباتية والصحية تتوفر في مواقع مختارة في جميع أنحاء دبي، حيث تتخصص تريس مارياس في إنتاج أصناف القهوة المبتكرة والصديقة للبيئة ورعى شروط وركائز الاستدامة، بهدف تلبية الطلب المرتفع على القهوة المصنوعة من أجود أنواع البن في العالم، وذلك تحت إدارة خبيرة القهوة ورائدة الأعمال الناجحة والمشهورة عالمياً ماريا بافاني. وعبر تعاونها مع هير- ودونات، العلامة المحلية التي توظف شغفها في تحضير حلوى الدونات يدوياً، يحظى الجمهور بتجربة شهية وأكثر صحة، قوامها الحلويات الطازجة المحفوظة بشكل مع الحشوات المصنوعة من أفخر المكونات لضمان تجربة شهية لا تُنسى، والقهوة الفاخرة والصحية.

تجارب ومهارات

وتلهم تجارب الطهو وطقوس ثقافة المائدة في كاتسويا هايد دبي، جميع الزوار، فنون وأساليب إعداد السوشي عبر دروس متخصصة في تحضير السوشي ترتقي بمهارات الزوار وتستكشف عالم نكهات السوشي مع الشيف بافيل الذي يعلم الزوار أفضل فنون إعداده، مقدماً حصيلة خبراته كونه رئيس الطهاة في كاتسويا، وطاهي سوشي مشهور يتمتع بسنوات من التجربة في صنع أطباق السوشي اللذيذة والمقدمة بشكل جميل. ومن الفنون التي يقدمها للزوار: كيفية تحضير السوشي ولفه بشكل صحيح، اختيار المكونات وإنشاء التوازن المثالي للنكهة، بعض اللمسات المبتكرة لهذا الطبق الكلاسيكي بمنتجات من «إيتال تاتش»: «Italtouch»، التي تُستخدم في إنشاء قائمة لهذا الفصل المتميز الخاص، مثل الكافيار الطازج الترابي والكمأة لمنح إبداعات السوشي الخاصة بك لمسة إضافية من الانحلال.

ويقارب متجر البيدق الخارجي العام، بين تجارب الطعام الواقعية والطلبات الافتراضية، في صيغة شيقة، إذ يحظى الزوار مع عودة «حبيبي فانك» ضمنه، بقائمة وعروض جديدة ضمن المطعم الآسيوي المتوسطي الحائز على جائزة «إليكتريك باون شوب» : «Electric Pawn Shop» / حبيبي فانك، وذلك لقضاء ليلة أخرى حافلة بمذاقات لا تنسى. كما يقدم في 2023 قائمة جديدة تماماً وعروضاً رائعة في متجر البيدق الكهربائي، وسط أجواء موسيقية وفنون ديكورات أخاذة، تجمع بين شتى الثقافات، العربية والأوروبية والآسيوية العامة، موفراً أفخر أنواع المشروبات والأطعمة، التي تقدم قي المكان لتكون على قائمة أفضل 50 اكتشافاً قدمها فريق يرأسه المالك المشارك ومنشئ مفهوم أسلوب الحياة المحترم، لين لين، في باقات عروض رائعة.

عروض وتشويق

كذلك، يطلق مطعم باتشيغ الواقع في فندق ميلينيوم بلايس مردف، برامج ترفيهية متميزة حافلة بأنواع الطعام الفاخر، في عيد الحب، موفراً أجواء لا مثيل لها، حافلة بالطعام المميز والأجواء الفنية، فإلى جانب العروض اليومية، تتوفر فيه قوائم طعام خاصة من الخميس إلى الأحد، بما في ذلك قائمة محددة من ثلاثة أطباق مع مشروبات غازية غير محدودة ومجموعة مجانية من المشروبات الخاصة. وتشمل القوائم المحددة المقبلات الباردة الشهية التي تضم الحمص، والمتبّل، وسلطة ايتش، والفتوش، وسلطة أرمينية حديثة. وأما المقبلات اللذيذة الحارة فمن ما تشمله: بطاطس حارة، كبة. وبالنسبة للطبق الرئيسي: مانت المقرمش إما مع السبانخ أو الحشو الكلاسيكي، مجموعة متنوعة من اللحوم المشوية.

ثقافات لاتينية وآسيوية

ويتبدى مطعم «لوتشياز»، من بين أفضل الوجهات الفاخرة للاحتفاء بعيد الحب. إذ بمقدور الضيوف التمتع بقائمة تشمل أربعة أطباق وسط الديكور المستوحى من مدينة كابري الخلّابة، والترّاس المطلّ على برج خليفة، على وقع موسيقى الكمان والأجواء النابضة بالحياة. ويتميّز المطعم بموقع جميل في فندق العنوان سكاي فيو وسط المدينة ويشمل ترّاساً مستوحى من الدول المطلّة على البحر الأبيض المتوسط يوفّر أروع المناظر لبرج خليفة. وتتوافر القائمة الخاصة بعيد الحبّ ضمنه، وتشمل أربعة أطباق، فالبداية مع المقبلات التي يحلو تشاركها مثل سلطة عيد الحب المحضرة من الهندباء والهليون والبرتقال الأحمر واللوز المحلى وصلصة الرمان، وطبق ثمار البحار الذي يشمل المحار وتونا الزعانف الزرقاء النيئة وسلطة الكركند. كما يُمكن للضيوف بعدها الاختيار بين طبق الرافيولي بالكمأة السوداء أو الكانيلوني بالفطر، قبل الطبق الرئيسي اللذيذ وهو عبارة عن لحم خدّ بقر واجيو إلى جانب البطاطا المهروسة والهليون البري ومرق اللحم. وفي الختام تتوافر الحلوى المتنوعة. وتخيم أروع الأجواء الترفيهية على مطعم «لوتشياز» فيحيي السهرة الدي جاي Julien Noma إلى جانب عازفَين على الكمان لتكتمل الأجواء الرومانسية وتحمل الضيوف إلى أجواء مدينة كابري الساحرة.

وأما في «سالا دي سيغار»، في فندق ميلينيوم بلايس مردف في دبي، فرواد المطعم أصبحوا على موعد مع مفاجأة خاصة، تتمثل في حفلة خاصة فريدة «حفلة الآنسة»: «سينيوريتا نايت»، وذلك في حدث أسبوعي يقام في فندق ميلينيوم بلايس مردف كل أربعاء من الساعة 9:00 مساءً. وينقلنا هذا الحدث إلى قلب الثقافة اللاتينية من خلال المأكولات والمشروبات والترفيه الحي، خاصة مع عروض الراقصين والراقصات والأطباق المتنوعة الحافلة بألوان الثقافة اللاتينية.