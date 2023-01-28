دبي أوبرا تحتفي بالموسيقار عمر خيرت

المصدر: دبي- ريم الكمالي

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في أمسية حيّة تستقبل دبي أوبرا يوميّ الثالث والرابع من فبراير المقبل الموسيقار العالمي عمر خيرت، ليعزف بأنامله وأمام محبيه من جمهوره الواسع مؤلفاته الموسيقية التاريخية والخلاقة.

وزار الموسيقار العالمي عمر خيرت دبي عدة مرات، فمنذ أن لحن أوبريت الشيخ زايد عام 2000، وهو حاضر باستمرار في أهم الحفلات الموسيقية في دولة الإمارات.

ويعد خيرت من أشهر الموسيقيين والموزعين في مصر والعالم، بالإضافة إلى أنه عازف بيانو محترف، ولد لأسرة فنية مثقفة، فعمه أبوبكر خيرت مؤسس «الكونسرفاتوار» المصري عام 1959، ويعرف اليوم باسم المعهد العالي للموسيقى، تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، وقد تخرجت منه أجيال من موسيقيي مصر، هم الآن من أهم الموسيقيين والعازفين.

ويشهد التاريخ الموسيقي كيف أثرت عائلة خيرت الموسيقية المكتبة المصرية والعربية بمؤلفات موسيقية وأعمال سمفونية مميزة، منذ جده محمود خيرت وعمه أبوبكر خيرت واليوم عمر خيرت، والذي حصد أهم الجوائز التقديرية عن أعماله، كأفضل موسيقى تصويرية عن أفلام ومسلسلات منذ السبعينيات حتى اليوم، إلى المسرحيات والفوازير وأغان مميزة وباقية لمطربين عرب، كما شارك بمؤلفات موسيقية خاصة لمناسبات مصرية مثل أوبريت تل العمارنة، ودورة الألعاب العربية في القاهرة، إلى الأقصر.

وتستقبل دبي أوبرا عمر خيرت البالغ 75 عاماً، مع جوقته (أوركسترا عمر خيرت)، وهي مجموعة كبيرة من عازفي الأدوات الموسيقية والآلات الإيقاعية والوترية والنفخ والمفاتيح وغيرها، ليعزف الموسيقار خيرت أجمل عبقرياته من سمفونياته الخالدة.